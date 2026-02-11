Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026: la experiencia tradicional y deliciosa que llega a la Condesa

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los encuentros más esperados por amantes de la bebida y la comida: el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026, que regresa con su octava edición.

El objetivo es rendirle tributo al agave, sus bebidas ancestrales y las historias que lo rodean, pero desde una experiencia completa en un ambiente que se siente especial, con rituales, arte escénico y talleres que conectan con la leyenda de Mayahuel, la diosa del maguey.

Pulque y mezcal directo de manos maestras

La curaduría de esta edición apuesta por la calidad y la diversidad. El mezcal artesanal llega desde estados como Oaxaca, Puebla, Guerrero y Michoacán, con variedades pensadas tanto para quienes saben del tema como para quienes apenas se están enamorando del agave.

Entre las joyas que podrás encontrar destacan mezcales como espadín, tobalá, tepeztate, cuishe, madre cuishe, jabalí, mexicano y coyote, además de cremas y curados de mezcal con sabores que van del mazapán y pistache hasta el mango, maracuyá, tamarindo y café.

Y claro, el pulque no se queda atrás. Los curados regresan con combinaciones que ya son leyenda entre el público: frutos rojos, mango, piña, coco, jitomate, apio, natural y hasta opciones más atrevidas como ostión con camarón.

Gastronomía típica para maridar

La gastronomía mexicana tiene un papel protagónico con antojitos ideales para acompañar cada trago: tlayudas, flautas de res o pollo, cecina natural o enchilada, tacos bien servidos y salsas generosas.

Teatro, leyendas y talleres creativos para todas las edades

Más allá del festín, el festival propone una inmersión cultural a través del arte:

“Leyendas del maguey”

Cada dos horas se presenta una obra teatral donde chaneques traviesos guían al público por mitos, rituales y relatos ancestrales hasta encontrarse con Mayahuel. No es solo teatro: es un viaje simbólico que transforma al espectador en parte de la historia.

Talleres inspirados en la diosa del agave

Para quienes prefieren crear con las manos, hay talleres creativos cada dos horas donde se puede pintar jícaras, moldear barro o trabajar figuras en yeso, pensados para niñas, niños y personas adultas.

Artesanías, productos para llevar y una trilogía especial

El recorrido se completa con una zona de artesanías mexicanas que incluye textiles, cerámica, barro, madera y plata, además de productos gastronómicos como chapulines, salsas, quesillo, chocolate amargo, carne seca y ajillo, perfectos para llevar el sabor a casa.

Además, esta edición marca el inicio de la Trilogía 2026: quienes asistan podrán reunir sellos en tres fechas distintas del año y desbloquear una experiencia VIP en la última entrega.

Fechas, horarios y qué incluye la entrada

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026 se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo, de 12:00 a 20:00 horas, en un espacio de la colonia Condesa.

La entrada incluye: