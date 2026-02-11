Jung Eun Woo, actor de “La novia del sol”, fallece a los 40 años

Muere el actor Jung Eun Woo Fotoarte: La Crónica

La industria del entretenimiento surcoreano y los fanáticos de los K-Dramas están de luto tras la confirmación del fallecimiento del actor Jung Eun-woo, quien murió el 11 de febrero de 2026 a los 39 años.

La noticia de su muerte fue reportada la mañana de este miércoles y, aunque todavía no se ha revelado la causa oficial del fallecimiento, su último mensaje en redes sociales, compartido un día antes, llamó profundamente la atención de sus seguidores.

En ese post, Jung Eun-woo publicó una imagen junto a fotografías del actor Leslie Cheung y la cantante Amy Winehouse, acompañada por las palabras “extrañado, envidiado, lamentable”, lo que desató…

Su velorio se está llevando a cabo en la Funeraria del Hospital New Goryeo (New Korea Hospital Funeral Hall), sala especial número 2, en Gimpo, Provincia de Gyeonggi. Su funeral tendrá lugar el 13 de febrero al mediodía, y luego su cuerpo será trasladado al crematorio de Byeokje para la ceremonia de despedida.

¿Quién era Jung Eun-woo?

Jung Eun-woo —cuyo nombre real era Jung Dong-jin— nació en 1986 y se graduó de la Universidad Dongguk, una de las instituciones más respetadas de Corea en teatro y cine.

Debutó oficialmente como actor en 2006 con el drama juvenil de KBS Sharp 3 y, a lo largo de casi dos décadas, construyó una trayectoria versátil tanto en series televisivas como en cine. Entre sus papeles más recordados están:

Bride of the Sun (2011), donde ganó reconocimiento internacional por su actuación sólida y expresiva.

Five Fingers

One Well-Raised Daughter

My Only One

The Return of Hwang Geum Boky otros títulos que consolidaron su reputación como un intérprete de carácter capaz de moverse entre géneros y emociones.

Su último trabajo cinematográfico fue la película Memory: Manipulated Murder (2021), que hoy forma parte de su legado artístico.