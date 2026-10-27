WAGs de F1: ¿quiénes son más allá de ser las parejas de los pilotos?

Si has visto alguna carrera de Fórmula 1, es probable que también hayas visto a las mujeres que acompañan a los pilotos en el paddock. Popularmente son conocidas como WAGs, un término utilizado para referirse a las parejas o esposas de deportistas y que, por sus siglas en inglés, significa Wives and Girlfriends.

Aunque no es un término exclusivo de la Fórmula 1, suele ser la primera forma en que muchas de estas mujeres son presentadas.

Aunque el término hace referencia a su relación, muchas de las mujeres que aparecen en el paddock tienen carreras profesionales propias en ámbitos como el deporte, la ingeniería, la medicina, el arte y la moda.

La WAG con carrera deportiva

Un ejemplo es la golfista profesional Lili Muni He, prometida del piloto de Williams, Alexander Albon. La deportista china-estadounidense nacida en China, comenzó a jugar desde niña y se convirtió en profesional durante su adolescencia.

Actualmente compite en el LPGA Tour, uno de los principales circuitos profesionales del golf femenino en Estados Unidos.

Su carrera profesional existe independientemente del mundo de la Fórmula 1. De hecho, Albon y Lili han bromeado sobre invertir los papeles, y en cómo Alex se vuelve la WAG de Lili cuando la acompaña a sus torneos.

El Paddock como espacio de trabajo

En el mismo paddock encontramos a Lily Zneimer, pareja de Oscar Piastri, quien se graduó de la carrera de Ingeniería Mecánica.

Mientras Piastri pasaba por diferentes circuitos, Lily avanzaba en su formación académica. Su formación también está relacionada con el automovilismo y ha mostrado interés en desarrollar una carrera dentro de esta industria.

Por otro lado, tenemos a Flavy Barla, pareja de Esteban Ocon, estudiante de medicina y aspirante a convertirse en cirujana.

También ha desarrollado actividades relacionadas con el modelaje, y se le ha visto estudiando dentro del paddock mientras acompaña a su pareja en algunos de los Grandes Premios de la Fórmula 1.

El mundo de la moda también está en la Fórmula 1

Al igual que Flavy Barla, tenemos a varias mujeres dentro del paddock que han desarrollado carreras en la moda. Una de las más reconocidas es la modelo escocesa Rebecca Donaldson, pareja de Carlos Sainz. Comenzó su trayectoria en el modelaje a los 17 años.

De igual manera, Kika Gomes, pareja de Pierre Gasly, y Kelly Piquet, también han construido una carrera dentro del mundo de la moda.

Una WAG con antecedentes en el automovilismo

Kelly Piquet, además de ser modelo y pareja de Max Verstappen, es hija de Nelson Piquet, un expiloto brasileño y antiguo tricampeón de la Fórmula 1.

Su vínculo con la Fórmula 1 comienza muchísimo antes de que Max Verstappen entrara en la categoría. Sin embargo, su trayectoria profesional se desarrolló lejos de las pistas de carreras. Estudió Relaciones Internacionales con especialidad en ciencias políticas y economía.

Además de trabajar en el mundo de la moda, estuvo vinculada al área de medios y de la Fórmula E, otra categoría del automovilismo, donde trabajó como estratega de redes sociales.

Del arte al paddock

Finalmente, Alexandra Saint Mleux, esposa de Charles Leclerc, estudió Historia del Arte en L´École du Louvre.

Después de trabajar como asistente en una casa de subastas de Mónaco, desarrolló distintas actividades relacionadas a este campo.

Mantiene un espacio en sus redes sociales dedicado a compartir obras y exposiciones de arte. Además creó la Fundación de Corazones Unidos: una iniciativa que busca el acceso a la educación, música y arte de niños mexicanos, además de apoyar a mujeres artistas.

Todas pueden ser WAGs, pero esa solo es una parte superficial de quiénes realmente son.