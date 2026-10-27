Exatlón México 2026, Batalla Colosal ¿Quién gana hoy 27 de octubre? (Exatlón México)

Esta noche en Exatlón México 2026 los equipos competirán por la codiciada Medalla Varonil y en la Batalla Colosal en busca del gran premio; además, los Rojos buscarán mantenerse como los ganadores de la semana, mientras que los Azules se recuperan de haber perdido el Duelo de Eliminación.

Aquí te contamos quién gana la Batalla Colosal de este martes 27 de octubre en Exatlón México.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy en Exatlón México?

Se ha empezado a especular que los Rojos serán los ganadores de la Batalla Colosal, debido a que esta semana buscarán sobreponerse al equipo zafiro. No obstante, debido a los pasados resultados en la competencia por la Medalla Varonil, quien podría llevarse la presea esta noche sería un integrante azul.

Por otro lado, el equipo Azul intentará recuperar el ritmo que les caracterizó durante la semana pasada, esto después de que el día de ayer los Rojos se llevaran las comodidades de La Villa 360.

Mientras tanto, los problemas en el equipo zafiro siguen en aumento por la amistad que mantiene Tanya con Paulette del equipo contrario, ya que sus compañeros creen que es desleal y una práctica anticompetitiva.

Además, parece que la rivalidad entre el equipo Rojo y Azul crece cada día más, puesto que Emilio criticó la actitud de Hirochi y lo calificó de bullying. Estos conflictos son cada vez más frecuentes dentro de las competencias.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 27 de octubre?

El duelo por la Batalla Colosal y la Medalla Varonil de este martes 27 de octubre se podrá observar en vivo en su horario habitual de las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión es por televisión abierta a través del canal Azteca UNO, además de en la página web de TV Azteca.

A su vez, también se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México, mediante la plataforma de streaming Disney+.