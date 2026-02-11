¿Qué le pasó a Don Chayo, fundador de Los Cardenales de Nuevo León? Reporte de su estado de salud. (Ig: Don Chayo Oficial)

Cesáreo Sánchez, mejor conocido como Don Chayo, líder y fundador de Los Cardenales de Nuevo León, fue ingresado repentinamente a un hospital el pasado 10 de febrero; sin embargo, la banda y la familia cercana al artista reportaron que se encuentra estable y en recuperación paulatina, de acuerdo con un comunicado.

Tras la difusión de la noticia del ingreso de urgencia de Don Chayo, compartida por el comunicador Javier Ceriani, el estado de salud del músico se hizo tendencia en redes sociales, tanto por medios especializados como por fans de la agrupación mexicana.

¿Cuál es el estado de salud actual de Don Chayo?

Los Cardenales de Nuevo León emitieron un comunicado desmintiendo hipótesis y aclarando el actual estado del fundador y, en su momento, vocalista de la banda originaria de Escobedo, Nuevo León.

“Ante diversas publicaciones que circulan en redes sociales con información imprecisa y sin verificar, la familia desea aclarar lo siguiente: Don Chayo se encuentra estable y bajo supervisión médica especializada. Su proceso de recuperación ha sido paulatino, pero favorable”, se pronunció la agrupación mediante un comunicado.

Respecto a la noticia, la familia del cantante solicitó “respetuosamente no difundir información no confirmada ni especulaciones” sobre el estado de salud del músico.

Finalmente, la agrupación agradeció las “muestras de cariño y preocupación del público”.

¿Quién es Don Chayo?

Cesáreo Sánchez es un cantante y fundador de la agrupación del género regional mexicano Los Cardenales de Nuevo León, fundada en 1982.

De acuerdo a Fandom, la agrupación norteña, originaria de Monterrey, Nuevo León, con más de 30 años de trayectoria musical, también conocida como “La Fortaleza Norteña” es considerada una de las bandas más representativas del género en México.

Fue en el año de 1982 cuando Cesáreo Sánchez, mejor conocido como “Don Chayo”, decidió formar un grupo tras haber salido del grupo Los Gallitos del Norte, donde participó cómo bajo-sexto.

Este músico es conocido en el ambiente artístico como “El Cardenal Mayor” y ha sido acreedor del reconocimiento de Forjadores de México, en la categoría de “Leyenda Viviente”, y también obtuvo la distinción de los Premios Nacionales Gaviota, así como otros reconocimientos nacionales e internacionales.