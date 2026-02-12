¿Christian Nodal y Ángela Aguilar sufrieron un ataque armado? Reporte oficial de lo ocurrido en Zacatecas

Christian Nodal y Ángela Aguilar Los integrantes de la familia Aguilar se encuentran bien

Las versiones sobre un presunto ataque armado contra el cantante Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, en Zacatecas generaron una rápida ola de especulación en redes sociales.

A continuación, te presentamos la versión oficial de lo que ocurrió en el municipio de Villanueva, un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar.

¿Qué le pasó a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Los intérpretes de Dime Cómo Quieres están bien. Autoridades estatales desmintieron que los artistas hayan sido el objetivo de la agresión reportada en la entidad.

Además, Pepe Aguilar emitió un comunicado para desmentir las versiones y señalar que su familia se encuentra bien.

Comunicado de Pepe Aguilar Nodal y Ángela Aguilar están bien

¿Contra quién fue el ataque en Zacatecas?

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, aclaró que el hecho violento estuvo dirigido contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona. De acuerdo con el funcionario, el incidente ocurrió en un área cercana a donde se encontraba la hija de Pepe Aguilar.

Según la información difundida por autoridades estatales, la situación fue contenida de forma inmediata por corporaciones de seguridad que desplegaron un operativo en la zona. El gobierno estatal informó que el control del incidente se logró sin mayores consecuencias para la población civil cercana.

La Secretaría de Seguridad Pública reportó la detención de cuatro personas señaladas como responsables de la agresión contra las fuerzas de seguridad. Las autoridades también anunciaron que la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz ofrecerá detalles adicionales en un informe posterior con el objetivo de evitar desinformación y brindar certeza a la ciudadanía.

El rumor del ataque contra Christian Nodal y Ángela Aguilar

Antes del posicionamiento oficial, versiones afirmaban que un convoy en el que supuestamente viajaban Christian Nodal y Ángela Aguilar había sido atacado mientras se dirigían hacia la Ciudad de México desde Zacatecas.

Esos reportes señalaban que el convoy estaba integrado por una unidad de avanzada de la Policía Estatal y elementos militares, con los artistas ubicados en el centro de la caravana. Esta información es falsa y fue desmentida por autoridades estatales, que precisaron que el ataque se dirigió exclusivamente contra personal operativo de seguridad.