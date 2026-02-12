Spider-Noir: lanzan el primer tráiler de la serie con Nicolas Cage y ya tiene fecha de estreno

Prime Video presentó el primer tráiler oficial de Spider-Noir, la nueva serie live-action basada en una de las versiones más oscuras del Hombre Araña. El adelanto ha llamado la atención de los fans por su estilo cinematográfico y su tono más adulto, muy distinto a las adaptaciones tradicionales del superhéroe.

¿De qué trata Spider-Noir?

La historia sigue a un detective privado en el Nueva York de los años 30 que debe enfrentarse a su pasado como el único héroe en una ciudad marcada por la corrupción y el crimen. Esta versión del personaje forma parte de un universo alternativo dentro del Spider-Verse, con una narrativa más cercana al género de misterio y cine negro.

¿Qué muestra el primer tráiler?

El avance destaca una atmósfera sombría, con una estética inspirada en el cine clásico y escenas en blanco y negro que refuerzan el estilo noir. También se presentan los primeros vistazos a los conflictos del protagonista y a los peligros que enfrentará en un entorno dominado por el crimen organizado.

¿Cuándo se estrena Spider-Noir?

La serie se estrenará el 25 de mayo de 2026 en MGM+ en Estados Unidos y llegará de forma global a Prime Video el 27 de mayo de 2026, donde estará disponible para el público internacional.

¿Quién protagoniza la serie?

El proyecto está encabezado por Nicolas Cage, quien da vida a esta versión del héroe. El elenco también incluye a Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Li Jun Li y Jack Huston, en una producción que busca ofrecer una visión más madura y diferente del universo de Spider-Man.