Carnaval de Mazatlán 2026: Fechas, cartelera de artistas y actividades

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 ya comenzó y promete seis días de música, color y tradición bajo el lema “¡Arriba la tambora!”. Esta edición se realiza del 12 al 17 de febrero y reúne a miles de visitantes nacionales y extranjeros en uno de los eventos culturales más importantes de México.

¿Cuándo es el Carnaval de Mazatlán 2026?

Las celebraciones se llevan a cabo del jueves 12 al martes 17 de febrero, con actividades diarias que incluyen coronaciones, conciertos masivos y eventos culturales. El arranque oficial fue con la coronación del Rey de la Alegría y un concierto que reunió a miles de asistentes.

Cartelera de artistas del Carnaval de Mazatlán 2026

Entre los artistas principales que encabezan el programa destacan:

Edén Muñoz – 12 de febrero (coronación del Rey de la Alegría)

– 12 de febrero (coronación del Rey de la Alegría) Homenaje a Germán Lizárraga con la OSSLA – 13 de febrero

con la OSSLA – 13 de febrero Yuridia – 14 de febrero (coronación de la Reina del Carnaval)

– 14 de febrero (coronación de la Reina del Carnaval) Belinda y Lara Campos – 16 de febrero (coronación de la Reina Infantil)

Actividades y eventos principales

El carnaval combina espectáculos musicales con tradiciones que lo han convertido en una de las celebraciones más emblemáticas del país:

Coronaciones de la realeza del Carnaval

Juegos Florales , uno de los certámenes literarios más importantes de México

, uno de los certámenes literarios más importantes de México Quema del Mal Humor , acto simbólico que marca el inicio de la fiesta

, acto simbólico que marca el inicio de la fiesta Combate Naval , espectáculo de pirotecnia en Olas Altas

, espectáculo de pirotecnia en Olas Altas Gran desfile del Carnaval el domingo 15 de febrero , con carros alegóricos, comparsas y música en el malecón

el , con carros alegóricos, comparsas y música en el malecón Fiestas en Olas Altas, con ambiente musical al aire libre

Una tradición con más de un siglo de historia

El Carnaval de Mazatlán celebra 128 años de tradición, consolidándose como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes del país, con múltiples escenarios y actividades simultáneas para toda la familia.