¿Cuándo empieza la primavera 2026 y por qué no siempre es el 21 de marzo?

¿La primavera 2026 iniciará el 21 de marzo en México? Te explicamos la hora exacta y por qué la fecha cambia cada año. (Mauricio Marat / INAH)

El invierno se muere y, en su lugar, se posa la primavera. Estamos a unos días para que de inicio una nueva estación del año.

¿Sabías que la primavera no siempre cae el 21 de marzo?

José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, ahonda sobre el tema. Como primera pista, un año no dura exactamente 365 días como lo hemos pensado; para ser exactos, la órbita de la Tierra alrededor del Sol dura 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos y, de acuerdo con el académico de la UNAM, eso tiene que ver con que el inicio de la primavera no caiga siempre el mismo día.

Aquí te contamos cuándo será la fecha exacta del inicio de la primavera en México este 2026 y por qué puede variar cada año.





¿Cuándo inicia la primavera en México esté 2026?

En México, este 2026, la primavera comenzará el próximo 20 de marzo. El momento exacto del equinoccio, será a las 8:44 horas (tiempo del Centro de México).

Este fenómeno astronómico marca el momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el país, debido a que el Sol se coloca directamente sobre el ecuador terrestre.

A partir de entonces, los días comenzarán a ser más largos en el hemisferio norte, dando paso oficial a la nueva estación.

¿Por qué el inicio de la primavera no siempre cae el mismo día?

De acuerdo con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, la duración no exacta del año terrestre provoca que las fechas de los equinoccios y solsticios varíen, pudiendo ocurrir el 19, 20 o 21 de marzo.

Además, debido a los distintos husos horarios alrededor del mundo, el equinoccio se establece con base en la hora universal (UTC), correspondiente al meridiano de Greenwich. En 2026, según este referente, la primavera comenzará el 20 de marzo y no el 21, como suele creerse popularmente.

De acuerdo con UNAM Global, la Tierra presenta una inclinación en su eje de rotación de aproximadamente 23.5 grados. Esta inclinación, junto con el movimiento orbital del planeta alrededor del Sol, determina las estaciones del año.

En consecuencia, tanto en el hemisferio norte como en el sur experimentamos períodos de calor intenso durante el verano y frío severo en el invierno. Como señala el académico universitario: “Cada estación está dada por la inclinación del eje de rotación y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol”, lo que explica la variación en las fechas.