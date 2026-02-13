Día del soltero, los amantes y del condón: ¿por qué se celebran juntos el 13 de febrero? una fecha que divide opiniones antes de San Valentín

13 de febrero Este día se celebran 3 conceptos no oficiales que han ganado fuerzas en redes sociales, lo que refleja la influencia de las redes y la conversación sobre la salud sexual y la prevención

Cada 13 de febrero ocurre algo curioso, mientras muchos se preparan para celebrar con sus parejas el amor “romántico” al día siguiente (día del amor y la amistad), la fecha anterior se llena de significados alternativos que poco tienen que ver con flores y cenas en pareja. Para algunos es el Día del Soltero; para otros, el Día del Amante o del Infiel; y para el sector salud, el Día del condón, una jornada enfocada en la prevención y el cuidado sexual.

Aunque el 14 de febrero sigue siendo el protagonista del mes, en los últimos años el 13 ha ganado terreno, sobre todo en redes sociales, donde se le presenta como el “antagonista” de San Valentín. Su fama se debe, en buena medida, a la cercanía con esa celebración y a la carga simbólica que se le ha dado como espacio para quienes no encajan en la narrativa tradicional del amor romántico.

13 de febrero día del Amante ¿de dónde surgió?

En redes sociales también se le conoce como el Día del Infiel, una etiqueta que surgió en Estados Unidos bajo el nombre Mistress Day. La fecha comenzó a circular como una especie de “San Valentín alternativo” para relaciones extramaritales o no oficiales, impulsada por plataformas de citas dirigidas a personas casadas.

Uno de los nombres más asociados a este origen es Ashley Madison, cuyo modelo de negocio ayudó a posicionar la idea de un día previo al 14 de febrero destinado a encuentros discretos. Aunque su tono suele ser provocador o satírico, el concepto ha ganado visibilidad por su cercanía con San Valentín y la polémica que genera.

Día del Soltero ¿por qué también se celebra el 13 de febrero?

En paralelo, pero también unida a la “celebración” anterior; el mismo 13 de febrero también se ha adoptado como el Día del Soltero, una fecha que funciona como contrapeso al discurso romántico tradicional. Más que una burla al 14 de febrero, la fecha busca reconocer a quienes están sin pareja por elección, divorcio o circunstancias personales.

En países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, esta fecha se ha asociado con mensajes de autoestima, amor propio y celebración individual. De acuerdo con reportes de BBC, el Día del Soltero no tuvo un fundador único ni una organización formal que lo promoviera; surgió de manera orgánica en comunidades digitales y se expandió entre jóvenes usuarios de redes sociales.

Las marcas también han encontrado en esta fecha una oportunidad para lanzar promociones dirigidas a personas solteras, reforzando su presencia como una alternativa al 14 de febrero.

¿Se celebra el Día del Soltero en otros países y fechas?

La soltería tiene celebraciones distintas según el país. El caso más conocido es el de China, donde el 11 de noviembre se festeja el Singles Day, considerado el mayor evento de este tipo a nivel mundial. Según reportes de Reuters, esta fecha nació en 1993 entre estudiantes universitarios y hoy es también un fenómeno comercial de gran escala.

La importancia de celebrar el día del concón el 13 de febrero

Más allá de una forma irónica o de polémica, el 13 también coincide con el Día del Condón, una conmemoración internacional enfocada en la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Organizaciones de salud y campañas públicas aprovechan la cercanía con San Valentín para reforzar mensajes de sexo responsable, especialmente entre jóvenes.

En este contexto, la fecha adquiere un enfoque distinto: no solo habla de relaciones, sino también de autocuidado y responsabilidad.

Una fecha que refleja nuevas formas de vivir las relaciones

El 13 de febrero dejó de ser un día irrelevante en el calendario, para algunos representa independencia y amor propio; para otros, una fecha incómoda o polémica; y para muchos, una oportunidad para hablar de prevención y salud sexual. En contraste con el romanticismo tradicional del 14, esta fecha expone la diversidad de experiencias afectivas que conviven hoy en la conversación pública.