Estas son las flores que NO debes regalar este 14 de febrero si no quieres dar el mensaje equivocado y que tu amor tenga mala suerte

Regalar flores en San Valentín puede parecer la manera más dulce y “de cajón” para expresar cariño… hasta que el significado de los ejemplares te juega en contra. No todas las flores llevan mensajes de amor puro. Según tradiciones del lenguaje de las flores, hay algunas que se interpretan como traición, fin de ciclo e incluso mala suerte para el amor.

Por lo que antes de elegir, es clave saber qué estás diciendo con ese ramo colorido antes de comprarlo. Aquí te contamos cuáles debes evitar si quieres que tu gesto sea romántico y no una catastrofe.

Flores que debes evitar regalar este 14 de febrero

Claveles amarillos

Este color en claveles suele asociarse con desprecio o desdén, lejos de la vibra romántica que buscas.

Crisantemos blancos

En muchas culturas, esta flor está relacionada con luto y funerales, lo que puede transmitir un mensaje de despedida en lugar de uno de amor.

Lirios blancos

Elegantes pero con un simbolismo ligado al duelo y ceremonias fúnebres, mejor evítalos este 14 de febrero.

Flores marchitas o en mal estado

Aunque esto parezca lógico, no permitas que la urgencia por conseguir un regalo te lleve a elegir una opción como esta. Más allá de la especie, un ramo que no luzca fresco puede interpretarse como un adiós prematuro o falta de cuidado.

¿Por qué estas flores tienen un mal significado en San Valentín?

El significado de las flores viene de un código antiguo llamado floriografía (el lenguaje de las flores) que se usaba para enviar mensajes. Aunque varias interpretaciones pueden variar por región, la idea de evitar ciertas especies o colores en el 14 de febrero prevalece porque pueden confundir a quien las recibe.

¿Entonces qué flores sí puedo regalar el 14 de febrero?

Si quieres transmitir pasión, compromiso o alegría, estas flores son tus aliadas:

Rosas rojas: símbolo universal de amor y pasión

símbolo universal de Tulipanes rojos: representan amor perfecto y sincero

representan amor perfecto y sincero Peonías: romance y prosperidad en pareja

romance y prosperidad en pareja Gerberas: alegría y felicidad compartida

alegría y felicidad compartida Orquídeas: amor maduro y sofisticado

Agregar una nota personal o acompañar las flores con un plan especial como una cena, paseo o alguna otra experiencia juntos convertirá un gesto clásico en un momento inolvidable.

Tips extra para triunfar este 14 de febrero