¿Quién fue San Valentín y qué oraciones hay para rezarle este 14 de febrero? Conocen quién fue San Valentín, el patrón de los enamorados, y qué oraciones puedes orarle este 14 de febrero para el amor (Redes Sociales)

Conocen quién fue San Valentín, el patrón de los enamorados, y qué oraciones puedes orarle este 14 de febrero para el amor, ya sea que te encuentres en pareja o desees encontrarlo.

En el 14 de febrero se celebra el Día del Amor y la Amistad, en donde muchas personas aprovechan para salir con sus parejas o amigos, pero ¿ya conoces la historia de San Valentín? ¿Y por qué este día lleva su nombre?

¿Quién fue realmente San Valentín? La historia del mártir de los enamorados

Hay diferentes historias sobre quién fue San Valentín y por qué se le atribuye el ser patrón de los enamorados, por lo que aquí te compartiremos cuál es la más conocida.

Muchas personas le atribuyen el Día del Amor y la Amistad a San Valentín de Terni, un sacerdote de Roma quien vivió en el siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a propagarse.

Durante ese tiempo gobernaba el emperador Claudio II el Gótico, quien prohibió los casamientos entre jóvenes, pues consideraba que en tiempo de guerra los solteros eran mejores soldados pues no tenían ataduras.

No obstante, San Valentín se opuso a este impedimento y en secreto realizaba pequeñas ceremonias para casar a jóvenes enamorados, razón por la que se le considera el patrón de los enamorados.

No obstante, el emperador Claudio II se enteró de estos casamientos y mandó a encarcelarlo, donde un oficial lo retó a devolverle la vista a su hija, cosa que Valentín hizo en nombre de Dios.

A pesar de estos hechos, el emperador aún así ordenó que golpearan y ejecutaran a Valentín el 14 de febrero del año 269. En su lápida, una joven llamada Julia, a forma de agradecimiento, le plantó un almendro de flores rosadas, por lo que desde entonces fue considerado como un símbolo de amor y amistad duraderos.

Tiempo después, entre el año 496 y el 498 después de Cristo, el Papa Gelasio, para honrar a San Valentín, estableció el 14 de febrero como una fecha de celebración.

Oración a San Valentín para encontrar el amor verdadero

Hay diferentes oraciones que puedes hacer para pedirle a San Valentín, el patrón de los enamorados, que te ayude a encontrar el amor, no obstante, la mayoría de personas señala que importa más la intención con la que se pida.

No obstante, aquí te compartimos una guía de lo que puedes pedir a San Valentín este 14 de febrero:

“Oh, glorioso mártir San Valentín, tú que lleno de caridad y valentía desafiaste las leyes de los hombres para bendecir el amor sagrado, vuelve tu mirada hacia mí en este día.

Tú que comprendes el anhelo del corazón humano de encontrar un compañero de vida, te pido que seas mi guía y mi intercesor. Ayúdame a encontrar un amor verdadero, un alma afín que camine a mi lado con respeto, fidelidad y ternura."