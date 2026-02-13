Semana Santa 2026: ¿cuándo inicia la Cuaresma y por qué no se debe comer carne según la Iglesia? (Imagen generada con IA)

De acuerdo con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), la Cuaresma es un tiempo de 40 días de oración, ayuno y limosna que comienza el Miércoles de Ceniza y termina al atardecer del Jueves Santo.

En la religión católica, este se constituye como un período de preparación para celebrar la Resurrección de Cristo en Pascua.

Fecha de inicio de la Cuaresma este 2026:

El inicio de la Cuaresma está fechado para este 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México había 97,864,218 personas que se identificaban como católicas. Esta cifra representa el 77.7% de la población total del país.

En esta fecha representativa, los creyentes de la religión católica tienen como manda no comer carne, pero, ¿por qué? Aquí te explicamos.

¿Por qué no se debe comer carne en Cuaresma según la Iglesia católica?

La intención de la Iglesia católica con la abstinencia de la carne en Cuaresma es animar a los fieles a ofrecer un sacrificio a Dios. Se trata de una representación simbólica del sufrimiento de los creyentes de manera solidaria con el de Cristo en la cruz.

La abstinencia de carne es un signo externo; esa es la intención con la que se hizo la norma.

Aunque cabe destacar que, en la actualidad, la regla confunde a gran parte de los creyentes, pues en la variedad de carnes hay quienes dicen que sí se puede comer pescado. ¿Por qué es así?

¿Por qué los católicos sí pueden comer pescado en Cuaresma?

De acuerdo con las leyes de la Iglesia católica, la abstinencia durante la Cuaresma se refiere a la carne de animales terrestres, como gallinas, vacas, ovejas o cerdos. En esa clasificación no se incluyen los peces ni otras especies de agua salada o dulce, así como anfibios, reptiles y mariscos.

El término latino carnis, utilizado para definir la carne prohibida los viernes, alude específicamente a la “carne animal” terrestre y no contempla al pescado dentro de esa categoría. Además, históricamente el consumo de pescado no era considerado un alimento de celebración, sino una forma de penitencia.

Sin embargo, esta penitencia se rompe al disfrutar de la comida, por lo que, si eres fan de los mariscos y el pescado, la abstinencia, de acuerdo con la regla de infligir un sufrimiento como penitencia, no debería implicar consumirlos, pues su ingesta puede resultar bastante placentera.

Aunque, afortunadamente para muchos, en las normas de la Iglesia católica el pescado no está considerado entre los alimentos de abstención, por lo que la venta y el consumo de este tipo de carne se disparan en dichas fechas. Un festín de penitencia.