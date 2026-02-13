Sheinbaum aclara ataque al convoy de los Aguilar: “No fue dirigido contra la familia”

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el ataque registrado en Zacatecas contra el convoy en el que viajaban integrantes de la familia Aguilar no fue dirigido contra ellos, sino que ocurrió porque transitaban por una zona donde se realizaba un operativo de seguridad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el vehículo en el que viajaban Ángela Aguilar y Christian Nodal pasó por el lugar en el momento en que se desarrollaba una acción de las autoridades.

“Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo… no tenía que ver ni con ellos”, señaló.

¿Qué ocurrió en Zacatecas?

El incidente se registró en el municipio de Villanueva, en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de Pepe Aguilar. De acuerdo con los reportes, elementos de seguridad que formaban parte del convoy fueron agredidos, mientras los artistas se dirigían al aeropuerto para viajar a la Ciudad de México.

La pareja pudo continuar su trayecto y no resultó lesionada.

Familia Aguilar está fuera de peligro

Sheinbaum confirmó que todos los integrantes del convoy se encuentran bien y que desde el momento del ataque se estableció comunicación con ellos para brindarles protección y seguimiento.

Además, reiteró que el Gabinete de Seguridad dará información detallada sobre los hechos con total transparencia.

Hubo detenciones tras el operativo

Autoridades estatales informaron que el enfrentamiento formó parte de un operativo contra un grupo delictivo en la región, el cual derivó en detenciones, aunque los detalles serán ampliados por las autoridades correspondientes