¿Duermes pero no descansas? Claves para mejorar tu sueño y despertar con energía y mejor humor

Dormir debería sentirse increíble; sin embargo, pero para muchas personas en México el descanso se queda a medias. Cada vez es más común escuchar la frase “duermo, pero no descanso”, una señal de que algo en la higiene del sueño no está funcionando como debería.

Hoy se sabe que no solo importa la cantidad de horas, sino la calidad del sueño. Mientras el cuerpo atraviesa sus ciclos nocturnos, se activan procesos de recuperación física y mental que dependen de un entorno adecuado. Cuando ese equilibrio falla, el resultado es una sensación de somnolencia constante.

¿Por qué dormir bien va más allá de las horas?

El descanso profundo ocurre cuando el cuerpo puede mantenerse estable y relajado durante la noche. Si hay interrupciones, incluso imperceptibles, el sueño se fragmenta y el organismo no logra completar sus fases restauradoras.

Ahí es donde factores cotidianos como el soporte del colchón o la comodidad al dormir se vuelven protagonistas silenciosos de la salud.

Tres razones poco conocidas que afectan tu descanso

El soporte a tu postura

Un colchón que no sostiene correctamente la zona lumbar obliga al cuerpo a hacer pequeños ajustes durante la noche. Estos movimientos, aunque no despierten por completo, interrumpen los ciclos de sueño y reducen la sensación de descanso.

Tecnologías de soporte especializado ayudan a mantener la alineación natural de la columna y favorecen un sueño continuo.

El confort no coincide con tu forma de dormir

Cada persona tiene una manera distinta de descansar. Quienes duermen de lado, bocarriba o cambian constantemente de posición necesitan superficies que se adapten a esos movimientos.

Capas de confort y sistemas de espuma de distintas densidades permiten que el cuerpo se relaje en lugar de tensarse para encontrar una postura cómoda.

La confianza al elegir también influye

Tomar decisiones informadas genera tranquilidad, y esa sensación empieza antes de acostarte. Verificar certificaciones como las avaladas por el CPCOM puede dar mayor seguridad al elegir un colchón alineado con las necesidades del cuerpo.

Renovar el colchón puede transformar tu descanso

A veces, mejorar el sueño no implica cambiar toda la rutina, sino revisar lo esencial. Elegir un colchón con tecnologías de soporte y confort puede marcar una diferencia inmediata en la calidad del descanso y en la energía con la que se inicia el día.

Actualmente, opciones disponibles en la Gran Venta del Colchón en Elektra que se llevará a cabo del 11 de febrero al 2 de marzo, con hasta 55% de descuento, en tienda física, en la App o en su sitio web incluyen modelos diseñados para distintos estilos de descanso.

Entre las marcas que destacan en el mercado se encuentran Spring Air, América, Wendy y Restonic, reconocidas por integrar sistemas de soporte y confort adaptados a diferentes necesidades.