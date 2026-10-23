Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4282: resultados del sorteo 23 de octubre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 23 de octubre (Crónica Digital )

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4282 se lleva a cabo este viernes 23 de octubre con una bolsa millonaria bastante atractiva. La transmisión oficial revelará los resultados y números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4282?

Para este sorteo, el premio acumulado del Melate alcanza los 226 millones de pesos.

El crecimiento del monto responde a la ausencia de ganadores en sorteos anteriores, lo que provoca un incremento continuo del premio hasta alcanzar niveles históricos.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4282

El sorteo se puede ver a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

Una vez concluido el proceso, la grabación del evento permanece disponible para consulta pública.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4282?

La presentación de resultados y números ganadores inicia a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis cifras principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto participa automáticamente en las modalidades Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener premios en una sola compra.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4282?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en establecimientos autorizados de venta.

El sistema digital incluye un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar de inmediato la existencia de premios, una herramienta útil ante el elevado volumen de participantes en sorteos con grandes bolsas acumuladas.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha implica un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita requiere 5 pesos extra.