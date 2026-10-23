Números ganadores del Chispazo Clásico 12330: resultados del sorteo del viernes 23 de octubre (Especial)

Esta noche del viernes 23 de octubre se anunciaron los resultados oficiales del Chispazo Clásico 12330. Conoce los números ganadores y el premio acumulado del sorteo de la Lotería Nacional.

¿Cuáles son los número ganados del Chispazo Clásico?

La combinación ganadora correspondiente al Chispazo Clásico 12330 de este viernes 23 de octubre es la siguiente:

03 07 08 21 24

Premio acumulado del Chispazo Clásico 12330

El premio acumulado para el sorteo 12330, tiene un total de 55,387 jugadores con un premio a repartir de $1,369,758.09 pesos.

El primer lugar con 5 números acertados tiene un premio individual de $0 pesos y un total de 0 ganadores.

con 5 números acertados tiene un premio individual de $0 pesos y un total de 0 ganadores. El segundo lugar con 4 números acertados tiene un premio individual de $1,889.72 pesos y un total de 307 ganadores.

con 4 números acertados tiene un premio individual de $1,889.72 pesos y un total de 307 ganadores. El tercer lugar con 3 números acertados tiene un premio individual de $43.65 pesos y un total de 7,097 ganadores.

con 3 números acertados tiene un premio individual de $43.65 pesos y un total de 7,097 ganadores. El cuarto lugar con 2 números acertados tiene un premio individual de $10 pesos y un total de 47,983 ganadores.

Las personas ganadoras tienen 60 días hábiles para reclamar el premio. El premio podrá recogerse en distintos lugares de acuerdo al monto ganado:

Hasta $9,999.99 pesos . En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado.

. En expendios oficiales de la Lotería Nacional o con un billetero autorizado. A partir de $3,000 pesos. En sucursales bancarias autorizadas como Santander, BBVA y Scotiabank.

¿Qué es el Chispazo Clásico y cuándo se juega?

Este es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos nocturno por parte de la Lotería Nacional de México y se realiza todos los días a las 21:00 horas. No hay una cantidad mínima para el premio ya que esta depende de la acumulación que se realiza previo al sorteo.

¿Cómo jugar el Chispazo Clásico?

Para participar en el Chispazo Clásico debes acudir a un puesto oficial de la Lotería Nacional o mediante su página web.

La combinación sencilla tiene un costo de $10 pesos; pero también puedes participar con combinaciones múltiples con 6 número, que equivalen a 6 combinaciones por $60 pesos o; de 7 números, que equivalen a 21 combinaciones y tiene un precio de $210 pesos.