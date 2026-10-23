Resultados Lotería Nacional viernes 23 de octubre 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2901

Sorteo Superior 2901 de la Lotería Nacional Este 23 de octubre se dan a conocer los números ganadores

Los resultados del Sorteo Superior 2901 de la Lotería Nacional se dieron a conocer este viernes 23 de octubre de 2026. Como cada semana, los niños gritones serán los encargados de anunciar los números ganadores, incluido el premio mayor.

En esta edición, los billetes conmemoran los 50 años de la inauguración de la Nueva Basílica de Guadalupe.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

El sorteo se transmite en tiempo real a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, principalmente por Youtube.

La grabación permanece disponible en plataformas digitales, lo que permite revisar el desarrollo completo del sorteo y verificar cada resultado con detalle.

A continuación, te presentamos los números ganadores y premios:

Resultados Sorteo Superior 2901 Números ganadores Lotería Nacional 23 de octubre

¿A qué hora fue el Sorteo Superior No. 2901 de la Lotería Nacional?

El evento comenzó a las 20 horas, en apego al horario habitual.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2901?

El premio mayor se fijó en 17 millones de pesos, distribuidos en dos series bajo el esquema tradicional. Quienes cuentan con ambas series del número ganador acceden al monto total, mientras que cada serie individual representa la mitad.

Además del premio principal, la estructura contempla incentivos adicionales que alcanzan hasta los 425 mil pesos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2901 de la Lotería Nacional?

Los resultados pueden consultarse en los canales digitales oficiales, donde los usuarios tienen la opción de verificar su boleto de forma directa.

También es posible acudir a los puntos de venta autorizados en todo el país, donde los expendedores revisan los números y orientan sobre el proceso de cobro.