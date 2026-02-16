Cinépolis lanza promoción: todos los boletos a sólo $35 pesos y $80 pesos para salas VIP

Descuentos en Cinépolis Cinepólis anunció un obsequio para todos los cinéfilos y cinéfilas de México; se trata de significativos descuentos en los precios de boletos para este marzo 2026.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la cadena de cines anunció que rebajará el precio de sus boletos este marzo de 2026, como parte de su evento Fiesta Cinépolis, acontecimiento que la empresa ha realizado de forma anual durante los últimos años.

Los descuentos en boletos aplicarán a todas las salas que la cadena ofrece, sin embargo, algunas de ellas presentarán mayor costo al estipulado inicialmente en la promoción pero aún contarán con un descuento significativo a su precio regular.

¿Cuánto tiempo durarán los descuentos en boletos de Cinépolis?

Desafortunadamente, la Fiesta Cinépolis no dura un mes entero, sino que se llevará a cabo únicamente los primeros días de marzo:

Lunes 2 de marzo.

Martes 3 de marzo.

Miércoles 4 de marzo.

#FiestaCinépolis ¡vuelve del 2 al 4 de marzo a $35 pesos, el plan ya está planeado, ahora te toca a ti etiqueta a esas personas con las que vas a venir. pic.twitter.com/5iKsjFRPI6 — Cinépolis (@Cinepolis) February 16, 2026

Durante estos días, en cualquier horario y todo tipo de sala, la cadena de cines ofrecerá descuentos significativos en sus boletos regulares y promociones en sus boletos de funciones especiales.

¿Cuáles son los descuentos en la Fiesta Cinépolis?

Como cada año, la cadena ofrecerá descuentos y promociones en sus entradas durante algunos días para celebrar la Fiesta Cinépolis, con el propósito de acercar a más personas a los estrenos en cartelera.

Estos descuentos estarán sujetos a disponibilidad de cupo y clasificación de la película, además de que el costo cambiará dependiendo si se trata de una función regular o una especial, así como sus salas.

De acuerdo con esto, los descuentos que Cinépolis ofrece serán: