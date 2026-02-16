Exatlón México, la Villa 360: ¿Quién gana hoy 16 de febrero? Mientras aumenta la rivalidad entre ambos equipos, conoce quién es el ganador de la Villa 360 este lunes 16 de febrero (Exatlón México)

Esta noche los Rojos estarán defendiendo la Villa 360 de los Azules, quienes intentarán recuperarla para hacerse con la ventaja. Conoce al equipo ganador de este lunes 16 de febrero en Exatlón México.

Tras la salida de Natali en el Duelo de Eliminación, los Azules intentarán recuperar la Villa 360 para iniciar la semana 21 en Exatlón México con todas las ventajas posibles, mientras los Rojos desean mantener su racha de recuperación.

Si no puedes esperar a conocer cuál será el equipo que se impondrá sobre el otro, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 en Exatlón México hoy lunes 16 de febrero?

Para iniciar la semana 21, Rojos y Azules tendrán que competir por la Villa 360, la cual representa una ventaja estratégica para el rendimiento de los atletas, pues puede determinar quiénes ganarán los próximos enfrentamientos.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 16 de febrero será el equipo Azul.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este lunes 16 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Mientras que también podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, la cual igualmente se llama Azteca Uno.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Mientras que los diferentes spoilers indican que los Azules serán los ganadores de hoy, en los avances del capítulo también se ha mostrado que Paulette Gallardo resultará herida durante la competición.

Aunque aún no se ha revelado si Paulette podrá continuar compitiendo con los Rojos después del accidente, Mati Álvarez mencionó que a partir de la salida de Natali podrán comenzar a eliminar a los integrantes más débiles de los Azules.