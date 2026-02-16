MasterChef México 24/7: así puedes participar en el casting para el nuevo formato del reality

MasterChef 24/7 El reality de cocina estrenará formato en nuestro país para asemejarse a La Casa de los Famosos o La Granja VIP.

La cocina más famosa de México regresa este año más renovada que nunca. El popular reality show de cónica, Master Chef, tendrá una nueva edición por undécimo año consecutivo. Sin embargo, este 2026 habrá una nueva modalidad, pues las y los cocineros estarán frente a las cámaras las 24 horas del día los 7 días de las semanas que estén participando. La presión, los retos y las alianzas serán más importantes que nunca para conquistar este reto culinario y tú puedes participar. Esto es todo lo que tienes que saber.

MasterChef México estrena formato 24/7 este 2026

Después de varios meses de ausencia tras su última edición, MasterChef México estará de regreso con un nuevo giro. Inspirado en realitys como La Casa de los Famosos, La Granja VIP o ¿Apostarías Por Mí?, esta será la primera edición internacional con un formato de 24/7 en la historia.

Los sueños también se cocinan. 👨‍🍳❤️

El casting de MasterChef 24/7 ya comenzó y tú puedes ser parte de la cocina más famosa de México.



¿Te atreves a dar el primer paso?: https://t.co/yedgQLPPiP pic.twitter.com/V82vVW9UPo — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) February 16, 2026

Durante los tres meses de transmisión, las y los participantes estarán al aire en canales abiertos, por lo que podremos ver su experiencia previo, durante y después de cada uno de los retos culinarios, lo que será completamente nuevo para quienes participan como para el público que ansía el regreso de la cocina más famosa.

¿Cómo participar en el Casting de MasterChef México 24/7?

La edición más reciente del Reality fue la edición especial por el décimo aniversario del programa en México, donde el influencer Daniel Valle conquistó el Master Chef Celebrity Generaciones en 2025. Ahora, la convocatoria está abierta para el público en general, por lo que tú puedes formar parte de esta histórica edición.

Para poder enviar tu Casting, deberás ingresar al sitio oficial de MasterChef México e ingresar tus datos como nombre completo, dirección de correo electrónico, número de teléfono celular, entre otras preguntas. Para esto, será indispensable que tengas la mayoría de edad cumplida al momento de enviar tu información.

Si tu sazón cuenta historias, este es tu momento. ✨🍳#MasterChef 24/7 abrió casting y el próximo mandil puede ser el tuyo. Inscríbete y demuestra de qué estás hecho: https://t.co/yedgQLPPiP pic.twitter.com/zwkNL4v3Dc — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) February 16, 2026

Adicional a esto, deberás enviar un video en formato horizontal de duración no mayor a tres minutos respondiendo preguntas como: ¿por qué quieres participar? ¿Cuál es tu nivel gastronómico? o ¿Cómo te imaginas siendo participante de Masterchef?