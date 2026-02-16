¿Ya hay ‘Therians’ en México?: así es el nuevo grupo social de personas que se identifican como animales

Therians en Latinoamérica La ‘Theriantropía’ ha invadido más que parques y calles en Argentina, pues actualmente es tendencia viral en redes sociales y amenaza con arribar pronto a México.

La nueva tendencia viral de la comunidad Therian que se ha apoderado de los parques, calles y algunas estaciones de policía en Argentina, ha crecido internacionalmente gracias a la rapidez con la que las redes sociales han difundido el estilo de vida de estas personas que se perciben como... animales.

A pesar de que Argentina es el país principal donde la presencia de esta comunidad ha destacado también se ha visto surgir en otros países latinoamericanos a la vez que se ha reproducido con rapidez en redes como TikTok e Instagram; este auge trae el inevitable cuestionamiento: ¿los therians han llegado a México?

Y, en caso de que aún no existan participantes de dicha comunidad en las calles mexicanas, ¿por cuánto tiempo será de esta forma antes de que un therian pasee libre por los terrenos del Bosque de Chapultepec?

Therians: ¿qué son y cómo surgieron?

El término ‘therian’ deriva de la palabra theriantrophy, la cual está compuesta por raíces griegas que significan “bestia o animal salvaje” (therion) y “humano” (anthropos), originalmente utilizada en la taxonomía y en los relatos mitológicos que narran la transformación de un humano en bestia.

Esta noción se popularizó en la década de los noventa con el auge del internet y las primeras comunidades digitales, mas su definición actual se refiere a personas que sienten una conexión espiritual y psicológica con un animal, el cual es definido ‘teriotipo’ dentro de la comunidad; en su mayoría, los animales tienden a ser mamíferos como lobos, perros, zorros y felinos.

Sin embargo, las personas Therian van más allá de lo que comúnmente se detiene a la elección de un “espíritu animal”, ya que la conexión con su teriotipo es mucho más profunda y, sobre todo, presenta la necesidad de ser expresada físicamente.

Es decir, los y las therians se caracterizan con los elementos principales del animal con el que se sienten conectados, destacando por el uso de máscaras, orejas, manoplas y colas que fortalezcan el vínculo con su lado “salvaje”.

¿La comunidad Therian es un performance?

Integrantes de esta nueva expresión de personalidad han explicado a través de sus redes sociales que no se trata de un performance ocasional ni tampoco es un cosplay, sino que es una vivencia profunda e involuntaria en la que adoptan el comportamiento del animal con el que se sienten vinculados o vinculadas.

Los primeros avistamientos de estas personas que se comportan como animales debido a su conexión espiritual con ellos, se dio en Montevideo, Uruguay, y en la capital de Argentina, Buenos Aires, sitios en los que incluso se llevaron a cabo encuentros de therians y se han implementado diversas actividades como competencias de ladridos.

También, de acuerdo con los videos viralizados mediante Instagram y TikTok, los therians tienden a jugar con animales reales en los parques al practicar ‘quadrobics’, que es el término para la actividad de correr, saltar y moverse en cuatro extremidades.

"Therians":

Porque avanzan cada vez más y ahora organizan competencia de ladridos en la vía pública. pic.twitter.com/r8RNf9cAnq — Tendencias (@TTendenciaX) January 28, 2026

Es importante destacar que la comunidad Therian y la subcultura Furry no son lo mismo, ya que la experiencia de la primera identidad es descrita como involuntaria y, hasta cierto punto, fragmentaria; es decir, los therians no representan un personaje, sino que experimentan interna y externamente su conexión con un animal en específico.

Los y las Furry, por otra parte, son una comunidad que está ligada a la creatividad artística en una representación voluntaria de su estilo de vida, quienes ven su relación con los personajes animales como un hobby y no una conexión espiritual.

¿Existen therians en México?

A pesar de que la comunidad Furry ha crecido en México durante los últimos años, al organizarse furmeets (reuniones entre integrantes de la subcultura) y a menudo presentándose con trajes peludos (fursuits) o compartiendo sus creaciones de fursonas, no han demostrado expresión alguna que pueda considerarse dentro de las costumbres therian.

Por lo tanto, no se han dado avistamientos hasta el momento de therians en parques públicos ni calles en la Ciudad de México ni otros estados, sin embargo, la tendencia crece cada día en redes sociales y es principalmente liderada por jóvenes.

Debido al papel que plataformas como TikTok e Instagram tienen en la viralización de nuevas expresiones de identidad, así como el entusiasmo natural de la población joven en el mundo, podría suceder que —más temprano que tarde— México se convierta en uno de los ecosistemas que estas criaturas querrán explorar; debido a esto, se recomienda tomar precauciones, ya que algunos therians son capaces de morder.