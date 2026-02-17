¿Se cayó YouTube? Usuarios reportan fallas en la plataforma de video hoy 17 de febrero

Usuarios en redes sociales reportan que YouTube presenta una interrupción generalizada en sus servicios de video este 17 de febrero.

Más de 390 mil usuarios experimentaron fallos en la plataforma de video más grande del mundo. De acuerdo con Downdetector, los problemas se presentaron hasta las 19:24 horas de hoy martes 17 de febrero.

¿Por qué se cayó YouTube hoy 17 de febrero?

Hasta el momento, la plataforma no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconocen los motivos exactos de la falla en YouTube. Sin embargo, la caída del sitio estaría relacionada principalmente con problemas en la aplicación.

De acuerdo con Downdetector, una plataforma digital en línea que proporciona a los usuarios información en tiempo real sobre el estado de varios sitios web y servicios cuando presentan problemas, el 64% de los casos se relacionan con fallas directas en la aplicación.

En la gráfica de registro de reportes, el primer aviso en la página oficial de Downdetector se dio a las 18:43 horas de este martes 17 de febrero, número que incrementó a 14 mil usuarios a las 19:30 horas.

El porcentaje restante de usuarios que reportan fallas se distribuye de la siguiente manera: 30% en el sitio web y 6% en problemas para las transmisiones de video.