Vaso y palomera coleccionable de Scream 7 en Cinemex: ¿cuánto cuesta y cuándo estará disponible?

Palomera y vaso coleccionable de Scream 7 Cinemex presentó su palomera y vaso conmemorativos para el estreno de Scream 7 en México.

El estreno de Scream 7, icónica saga que reinventó el género slasher en el cine de terror, llegará pronto a las salas de México, por lo que Cinemex presentó la palomera y vaso coleccionables que acompañarán el ansiado filme.

De la forma que ha realizado anteriormente, la cadena de cines implementó la estrategia de vender los vasos coleccionables y las palomeras de la película en combo, añadiendo elementos especiales en ambos objetos: ¡formato 3D y brillo en la oscuridad!

Cinemex presenta coleccionables para Scream 7: vasos que brillan y palomera 3D

La popularidad de los vasos coleccionables y palomeras de edición especial en cines, principalmente presentados por franquicias como Cinépolis y Cinemex, se disparó durante el ciclo de películas de Marvel y DC, consolidándose como una práctica común para estrenos de fama global.

Por supuesto, la nueva entrega de la saga de terror slasher más popular no podía quedarse fuera de esta nueva tradición de consumo, por lo que Cinemex presentó ediciones especiales de vasos y palomeras para acompañar el estreno de Scream 7.

¡El vaso brilla en la oscuridad 😮‍💨, una palomera increíble 👻 y la CineFan que está chulísima🔥! Toda la info de todo lo que tendremos para ti de #Scream7. pic.twitter.com/cCZyJsAHbI — Cinemex (@Cinemex) February 18, 2026

Los vasos promocionales parecen tener un diseño sencillo, completamente blancos y con el relieve del icónico Ghostface, cuyo rostro brilla en la oscuridad.

La palomera, por otra parte, es una caja transparente de bordes negros que encierra al emblemático asesino enmascarado de la saga en el centro, formato 3D.

Finalmente, Cinemex también ha preparado una sorpresa final para los fanáticos y fanáticas más leales: una Cinefan coleccionable con el diseño de la película, la cual incluye 20 boletos y 20 combos a precio especial por $55 pesos.

Coleccionables Scream 7 en Cinemex: cuándo y cómo conseguirlos

Los vasos coleccionables de Scream 7 anunciados por Cinemex estarán disponibles en la dulcería de todas las sucursales a partir de este jueves 19 de febrero, previo al preestreno de la película el 25 del mismo mes.

Vasos coleccionables: Podrás conseguirlos con el Combo para Compartir , cuyo precio es de $360 pesos e incluye unas palomitas clásicas grandes, un helado nestlé y dos bebidas grandes que serán servidas en los vasos promocionales.

Podrás conseguirlos con el , cuyo precio es de e incluye unas palomitas clásicas grandes, un helado nestlé y dos bebidas grandes que serán servidas en los vasos promocionales. Palomera 3D: A diferencia de los vasos coleccionables para la más reciente entrega de la saga, la palomera de Ghostface estará disponible en las sucursales a partir del 26 de febrero, la cual también estará disponible en un combo de palomitas grandes, dos bebidas grandes a $640 pesos.

¿Cuándo se estrenará Scream 7 en México?

Scream es la saga más popular en el género slasher al haber reinventado las reglas del juego, añadiendo elementos icónicos —que fueron replicados por otras películas del género— y adaptándose a la evolución del terror en el cine.

Su séptima entrega contará con el regreso de los rostros más representativos de la saga, su protagonista Sidney Presscott (Neve Capmbell) que deberá proteger a su hija del sanguinario enmascarado, y la astuta periodista Gale Weathers, interpretada por Courtney Cox.

La entrega de esta icónica saga del terror llegará a los cines de México el jueves 26 de febrero del año presente, mientras que su preestreno será un día antes.