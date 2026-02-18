Video de Lady Naucalpan se vuelve viral: De los gritos a morder la mano de una usuaria de Ecobici (X: Realidad Naucalpan)

El video donde una joven que se identificó como Victoria Ruiz de Chávez agrede a una ciclista en calles de la Ciudad de México se vuelve viral en redes sociales.

La joven automovilista, que agredió mordiendo la mano a una usuaria de Ecobici este martes 18 de febrero, se volvió tendencia bajo el seudónimo de “Lady Naucalpan”. Esto, debido a que durante el altercado y el intercambio de palabras mencionó que su abuelo “es el Presidente Municipal de Naucalpan”.





¿Quién es Lady Naucalpan?

En el video se observa una riña entre una automovilista y una ciclista en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, “Lady Naucalpan”, como ha sido denominada la joven que agredió mordiendo a la conductora de una Ecobici, fue responsable de ocasionar presuntamente un accidente sobre la avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con el paso de los minutos, la discusión entre Victoria Ruiz de Chávez y la usuaria de la Ecobici, aún sin identificar, continuó y, pese a la intervención de las autoridades capitalinas, la joven automovilista lanzó una mordida contra la ciclista, hecho que provocó que el conflicto se intensificara.

En el video se logra observar además que, en un punto, “Lady Naucalpan” intenta escapar del sitio pese a la intervención de una oficial de tránsito; sin embargo, el hecho se viralizó en redes sociales.

"¡Nace #LadyNaucalpan 📹 Jóven qué se identificó como Victoria Ruiz De Chávez agrede a mujer que viajaba en eco bici en #CDMX y a oficial de la policía

Con amenazas presume qué su abuelo es el Presidente Municipal de #Naucalpan (Mario Ruiz de Chávez fue presidente en 1992-1994) pic.twitter.com/YpspoL4RrM — Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) February 18, 2026





¿Quién es el abuelo de Lady Naucalpan?

Tras las amenazas de Victoria Ruiz de Chávez a la conductora de Ecobici, la expresión “mi abuelo es presidente de Naucalpan” se hizo viral en redes sociales.

De acuerdo con Realidad Naucalpan, la página que compartió el video de la joven que lanza una mordida a la ciclista durante el altercado en avenida Presidente Masaryk, se trata de Mario Ruiz de Chávez, quien fue presidente municipal del municipio de Naucalpan de 1992 a 1994.