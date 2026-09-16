Soriana dará productos gratis con puntos: esto puedes canjear hasta el 31 de octubre

Si eres de las personas que acumulan puntos Soriana YA y luego se olvidan de que existen, quizá sea momento de revisar cuántos llevas. La cadena mantiene una promoción en la que puedes canjear puntos por productos gratis, desde artículos básicos de despensa hasta bebidas, lácteos y productos de limpieza.

La campaña forma parte del folleto “Con Soriana Ganas Ya” y tiene vigencia hasta el 31 de octubre de 2026, por lo que todavía hay tiempo para aprovechar esos puntos antes de que terminen en el limbo y jamás los uses.

La promoción contempla diferentes categorías y los puntos necesarios cambian dependiendo del producto y su presentación.

¿Qué productos puedes conseguir gratis con puntos Soriana?

Una de las partes más atractivas de esta promoción está en la despensa básica, porque incluye productos que normalmente terminan en el carrito de cualquier compra semanal.

Juego de sartenes Tramontina (3 piezas): $349 + 200 puntos Soriana YA (Precio normal: $1,499)

Juego de cubiertos Tramontina (4 piezas): $179 + 150 puntos Soriana YA (Precio normal: $699)

Juego de utensilios Tramontina (4 piezas): $149 + 50 puntos Soriana YA (Precio normal: $499)

Toallas de cocina Royal Kensington 100% algodón: $32 + 20 puntos Soriana YA

Despensa Básica (Gratis con Puntos Soriana YA)

Purés de tomate regular tetrabrick de 100 g: GRATIS con 50 puntos cada uno

Purés de tomate regular tetrabrick de 150 g a 210 g: GRATIS con 80 puntos cada uno

Purés de tomate regular tetrabrick de 1 kg: GRATIS con 300 puntos cada uno

Pastas para sopa de 180 g a 220 g (excepto sin gluten): GRATIS con 80 puntos cada una

Chiles en lata hasta 105 g (excepto toreados, rellenos, molidos y picados): GRATIS con 100 puntos cada uno

Chiles en lata de 200 g a 250 g (excepto toreados, rellenos, molidos y picados): GRATIS con 200 puntos cada uno

Chiles en lata de 350 g a 390 g (excepto toreados, rellenos, molidos y picados): GRATIS con 300 puntos cada uno

Harina de maíz o trigo de 800 g a 1 kg (excepto especializados): GRATIS con 150 puntos cada una

Frijoles en lata hasta 580 g (excepto marca Chili, Avilés y Garibaldi): GRATIS con 200 puntos cada uno

Frijol en pouch hasta 430 g (excepto frijoles combinados con otros ingredientes): GRATIS con 160 puntos cada uno

Arroz en bolsa de 750 g a 900 g (excepto orgánico, precocido, grano grueso, sushi, integral y especiales): GRATIS con 230 puntos cada uno

Sopas instantáneas Nissin o Maruchan de 64 g a 85 g: GRATIS con 120 puntos cada una

Puré de papa en bolsa hasta 160 g: GRATIS con 300 puntos cada uno

Verdura en lata de 180 g a 220 g (excepto champiñones o presentaciones en frasco o bote): GRATIS con 100 puntos cada una

Mayonesa Heinz, Hellmann’s, Kraft, McCormick o La Costeña de 180 g a 200 g: GRATIS con 200 puntos cada una

Mayonesa Heinz, Hellmann’s, Kraft, McCormick o La Costeña de 300 g a 420 g: GRATIS con 380 puntos cada una

Concentrados en polvo de 7 g (excepto IdraPower y Nature’s Factory): GRATIS con 45 puntos cada uno

Concentrados en polvo de 13 g (excepto té o Splenda de 14 g): GRATIS con 75 puntos cada uno

Atole en polvo de 47 g: GRATIS con 100 puntos cada uno

Variedad de gelatina en polvo: GRATIS con 120 puntos cada una

Gelatinas de agua de 100 g a 125 g: GRATIS con 60 puntos cada una

Bebidas, Refrescos y Jugos (Gratis con Puntos Soriana YA)

Agua natural embotellada de 355 ml (excepto Evian, Fiji, Voss, paquetes, importadas y especializadas): GRATIS con 50 puntos cada una

Agua natural embotellada de 500 ml a 750 ml: GRATIS con 80 puntos cada una

Agua natural embotellada de 900 ml a 1.2 L: GRATIS con 100 puntos cada una

Té Lipton, Fuze Tea, Arizona o Bonafont de 450 ml a 600 ml: GRATIS con 130 puntos cada uno

Bebidas isotónicas de 500 ml a 700 ml: GRATIS con 170 puntos cada una

Bebidas Be Light, Bonafont Levité o Ciel de 946 ml a 1.5 L: GRATIS con 160 puntos cada una

Refrescos de 500 ml a 750 ml: GRATIS con 160 puntos cada uno

Refrescos familiares de 1.75 L a 2 L (excepto ofertas armadas e importados): GRATIS con 300 puntos cada uno

Jugos y néctares de 125 ml a 200 ml (excepto Ades): GRATIS con 60 puntos cada uno

Bebidas infantiles de 125 ml a 200 ml (todas las marcas): GRATIS con 60 puntos cada una

Jugos de 946 ml hasta 1 L (excepto Jumex Único Fresco, Ocean Spray, Del Valle Reserva, Clamato e importados): GRATIS con 240 puntos cada uno

Jugos y néctares premium de 946 ml a 1 L: GRATIS con 350 puntos cada uno

Lácteos y Refrigerados (Gratis con Puntos Soriana YA)

Media crema de 250 g: GRATIS con 140 puntos cada una

Yoghurt para beber de 220 ml a 240 ml (excepto griego, importados, Soful, Oikos, Chobani y Yakult): GRATIS con 130 puntos cada uno

Leche saborizada infantil minibrick de 180 ml a 250 ml: GRATIS con 80 puntos cada una

Leche UHT de vaca de 1 L (excepto Lala 100, Bove, producto lácteo y soya): GRATIS con 250 puntos cada una

Cremas ácidas y naturales de 180 ml a 250 ml (excepto La Suiza): GRATIS con 200 puntos cada una

Yoghurt griego batido de 120 g a 125 g: GRATIS con 130 puntos cada uno

Yoghurt batido de 120 g a 125 g (excepto importados, Onei y Alpura Toys): GRATIS con 60 puntos cada uno

Bebés y Cuidado Personal (Gratis con Puntos Soriana YA)

Jugos para bebé de 175 ml a 230 ml: GRATIS con 150 puntos cada uno

Papillas para bebé Etapa 1 y 2 (excepto pouch): GRATIS con 140 puntos cada una

Papilla para bebé Etapa 3 (excepto pouch): GRATIS con 170 puntos cada una

Jabones en barra para aseo personal de 100 g a 200 g (excepto Dove, Grisi Neutro Balance, Whoop, Asepxia, Maja, T.Taio, Frutteto, Mitch, Neem, Heno de Pravia): GRATIS con 150 puntos cada uno

Desodorantes roll on (excepto marca Bienestar, Allium o clínicos): GRATIS con 300 puntos cada uno

Hogar y Limpieza (Gratis con Puntos Soriana YA)

Papel higiénico de 4 rollos hasta 500 hojas (excepto Charmin o presentaciones con piezas gratis): GRATIS con 300 puntos cada uno

Limpiadores para piso de 1.6 L a 1.8 L (excepto Fabuloso, Maestro Limpio y Kuxtal): GRATIS con 320 puntos cada uno

Blanqueador regular de hasta 1 L (excepto Cloralex Mascota o gel): GRATIS con 120 puntos cada uno

Blanqueador de 1.8 L a 2 L (excepto presentación en gel): GRATIS con 200 puntos cada uno

Detergentes líquidos de hasta 500 ml (excepto Vel Rosita y Arm & Hammer): GRATIS con 120 puntos cada uno

Detergentes líquidos de 750 ml (excepto Vel Rosita y Arm & Hammer): GRATIS con 270 puntos cada uno

Detergentes en polvo de 600 g a 900 g: GRATIS con 260 puntos cada uno

Suavizantes de 600 ml a 900 ml: GRATIS con 190 puntos cada uno

Lavatrastes líquidos de 640 ml a 750 ml (excepto Dawn y Scrub Daddy): GRATIS con 350 puntos cada uno

Así que antes de hacer la siguiente compra en Soriana, vale la pena revisar cuántos puntos Soriana YA tienes disponibles. La promoción está vigente hasta el 31 de octubre de 2026 y puede representar una forma de sacar provecho de las recompensas en productos que de todos modos suelen formar parte de la despensa.

Importante: las condiciones, productos participantes, presentaciones y disponibilidad pueden variar, por lo que conviene verificar la promoción al momento de realizar el canje.