Casual Sport: Esto es todo lo que tienes que saber sobre la nueva tendencia que veremos este fin de año

La ropa deportiva ya no se usa únicamente en el gimnasio o para dominguear. En los últimos años, esta tendencia ha ganado terreno en el street style y ahora también se usa para planes comunes como salir por un café, comer con amigas o ir tanto al cine como a la escuela.

En esa línea llega Casual Sport, la nueva propuesta de Stradivarius, que toma elementos del mundo deportivo y los transforma en outfits pensados para el día a día. La idea no es parecer que acabas de salir de una clase de pilates, sino aprovechar la comodidad de estas prendas para construir looks con más personalidad.

La comodidad ya no pelea con la moda

Una de las claves de la colección está en combinar diferentes volúmenes y capas. Las sudaderas oversize y los pantalones de corte relajado se usan con leggings, tops ceñidos y otras piezas que marcan la silueta.

El resultado permite jugar con proporciones sin complicarse demasiado frente al clóset. Una prenda amplia puede equilibrarse con otra más ajustada y, de pronto, un conjunto que parecía reservado para hacer ejercicio adquiere una lectura mucho más urbana.

La propuesta también recupera algunos guiños retro, especialmente en determinadas siluetas y detalles, pero los mezcla con prendas de apariencia más técnica. Es precisamente ese cruce el que hace que el estilo sporty pueda funcionar en escenarios mucho más cotidianos.

Negro, gris, blanco y rojo

La gama cromática mantiene una base bastante fácil de combinar. Negro, gris y blanco forman el punto de partida de buena parte de los looks, mientras que el rojo aparece como el elemento encargado de acentuar y romper con la neutralidad.

Y no hace falta vestir completamente de rojo para aprovecharlo. Un accesorio, una prenda protagonista o un pequeño detalle pueden ser suficientes para darle otra energía al outfit.

Los accesorios lo son todo

Si las prendas aportan la comodidad, los accesorios son los encargados de cambiar la personalidad del conjunto.

La colección incorpora bailarinas inspiradas en el ballet, sandalias de plataforma, gorras, lentes de sol y maxi bolsas, elementos que se alejan de la estética deportiva tradicional y generan contrastes interesantes.

Una de las apuestas más llamativas es precisamente combinar prendas asociadas con el entrenamiento con accesorios de inspiración más femenina o urbana. Así, unos leggings o una sudadera pueden adquirir una apariencia completamente distinta dependiendo de lo que se lleve en los pies o de los complementos elegidos.

¿Cómo llevar la tendencia Casual Sport?

La clave para adoptar esta tendencia está en no pensar el outfit como un uniforme deportivo. Se trata de mezclar.

La propuesta de Stradivarius Casual Sport parte de una idea sencilla: la ropa cómoda no tiene por qué verse aburrida.

Al combinar prendas deportivas, piezas casuales y accesorios de otros universos de la moda, la colección construye una estética flexible. Es un estilo que puede cambiar dependiendo del plan y que permite pasar de un look completamente relajado a uno más trabajado, pero igual de cómodo.