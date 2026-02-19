Ciclista agredida por Lady Naucalpan da su versión de los hechos: “me amenazaron de muerte más de cuarenta veces”

Ciclista fue amenazada de muerte en Polanco La doctora Daniela, ciclista agredida por ‘Lady Naucalpan’, habló respecto al altercado ocurrido el martes 17 de febrero; señala que fue amenazada de muerte.

Esta semana, el martes 17 de febrero, sucedió un altercado que escaló a la agresión en las calles de la Ciudad de México, donde una automovilista identificada como Victoria Ruiz de Chávez mordió a una ciclista.

En redes sociales, el video del suceso se viralizó rápidamente, donde la agresora amenazó a la conductora de una Ecobici afirmando que su abuelo había sido “presidente de Naucalpan”, por lo que internautas apodaron a la automovilista ‘Lady Naucalpan’ al difundir el video de la acalorada discusión.

¿Quién es la ciclista que fue mordida por Lady Naucalpan?

En la avenida Presidente Masaryk, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, se desarrolló una discusión entre una automovilista y una ciclista; este altercado escaló a la agresión física cuando la conductora de auto tomó el brazo de la ciclista y la mordió, hecho captado en video y viralizado en redes sociales.

La automovilista fue identificada como Victoria Ruiz de Chávez, presunta nieta del ex-presidente municipal de Naucalpan en el periodo 1992-1994, Mario Ruiz de Chávez, un dato que la mujer utilizó durante la discusión como punto como amenaza contra la usuaria de Ecobici.

Por otra parte, la identidad de la ciclista se dio a conocer cuando denunció la agresión en un comunicado público, presentándose como Daniela González Torres, quien cuenta con el rango académico de doctora.

Lady Naucalpan fue detenida, pero el juez la liberó

El pasado martes 17 de febrero, mientras Daniela transitaba por la avenida Presidente Masaryk en Polanco, fue alcanzada por un MG Negro, declarando que este vehículo la persiguió incluso sobre la banqueta.

“Se bajaron, me empezaron a golpear y me mordieron la mano”, señaló, acciones que fueron capturadas en un video que ha dado vuelta a las redes sociales, apodando a la agresora como ‘Lady Naucalpan’.

Sin embargo, a pesar de Victoria Ruiz de Chávez —la automovilista que agredió a Daniela— fue detenida tras el altercado, la doctora aseguró que la mujer se encuentra en libertad nuevamente.

“El juez pues adiós. Sí la detuvieron, pero ya está en su casa”, comunicó en un video que compartió al público, añadiendo que la mujer conductora no fue la única que la agredió el martes de esta semana, sino que dichas agresiones también fueron propiciadas por la madre de la automovilista.

La ciclista mordida por Lady Naucalpan asegura que sufrió más agresiones: “me amenazaron de muerte”

Daniela explicó cómo ocurrió la agresión que sufrió en la avenida, detallando que primero fue perseguida y, cuando el MG Negro la alcanzó, dos mujeres se bajaron del vehículo y la rociaron con gas pimienta; la razón detrás de este ataque, señaló, fue que las dos mujeres querían dar “muerte a los ciclistas porque son muy lentos”.

"¡Nace #LadyNaucalpan 📹 Jóven qué se identificó como Victoria Ruiz De Chávez agrede a mujer que viajaba en eco bici en #CDMX y a oficial de la policía

Con amenazas presume qué su abuelo es el Presidente Municipal de #Naucalpan (Mario Ruiz de Chávez fue presidente en 1992-1994) pic.twitter.com/YpspoL4RrM — Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) February 18, 2026

Tras la agresión, la señora y su hija dieron reversa para intentar atropellar a la ciclista y a la PBI que se aprecia en el video viral

También, Daniela González declaró que recibió más de 40 amenazas de muerte por parte de las dos agresoras, pero que la denuncia en contra de las mujeres no procedió debido a que sus lesiones fueron catalogadas como “menores” y “no hay delito qué perseguir”.

“Entonces, si no me muero, si no se me infecta y me cortan la mano, si no me pasa algo grave, no pasa nada. Ellas siguen en su casa, en su coche, agrediendo a la gente", declaró.