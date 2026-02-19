¿Cuáles son los síntomas de ELA? Enfermedad que padecía Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy

¿Cuáles son los síntomas de ELA? Enfermedad que padecía Eric Dane (Agencia EFE)

Eric Dane, actor en la afamada serie estadounidense de medicina Grey’s Anatomy, murió a los 53 años de edad, este jueves 19 de febrero tras una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía desde hace ocho meses.

El deceso del actor se confirmó mediante un comunicado emitido por su familia: “Con gran pesar, anunciamos que Eric falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, expresaron familiares del actor en un comunicado difundido en la revista People.





¿Cuáles son los síntomas de la ELA?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Investigación de la ELA, los primeros síntomas pueden incluir debilidad muscular progresiva, dificultad para caminar, calambres, espasmos y problemas para sostener objetos o realizar movimientos finos.

Con el avance de la enfermedad, pueden presentarse dificultades para hablar, tragar y respirar, debido al deterioro de las neuronas motoras. La ELA afecta principalmente el sistema nervioso y provoca una pérdida gradual del control muscular.

¿Quién era Eric Dane?

Eric Dane fue un actor de origen estadounidense cuya carrera se remonta a su juventud, “cuando apenas tenía 40 dólares en el bolsillo”, según narró para la revista People en 2024.

Dane inició con pequeños papeles en series de televisión en la década de los noventa, hasta que participó en The Basket, proyecto en el que debutó en el año 2000 con un papel más relevante.

Poco a poco comenzó a escalar en la industria, llegando a participar en una de las series de televisión más aclamadas de Estados Unidos, Grey’s Anatomy, donde interpretó a Mark Sloan, uno de los personajes principales de la historia.

Eric Dane también formó parte de diversas películas icónicas como Marley & Me, así como de su participación reciente en Euphoria, donde dio vida a Cal Jacobs.

Desafortunadamente, este jueves 19 de febrero, Dane perdió la vida a los 53 años de edad, tras ocho meses luchando contra la ELA, dejando un legado importante en su trayectoria como actor.