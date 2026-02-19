Karol G revive una silueta clásica de tenis Reebok y marca tendencia en 2026 con su colección

Karol G r revive una silueta clásica de tenis Reebok y marca tendencia en 2026 con su colección

La industria de la moda deportiva arranca 2026 con un movimiento estratégico: Karol G fue nombrada embajadora global de Reebok Classics, una colaboración multianual que la coloca como protagonista de la campaña internacional “Born Classic. Worn for Life”.

El objetivo es reposicionar las siluetas históricas de la marca dentro del panorama actual y conectar con nuevas generaciones a través de una figura con alcance global como lo es la Bebecita.

Esta alianza no solo refuerza la presencia cultural de la firma, también convierte a la cantante latina en el eje de activaciones, contenidos y lanzamientos que acompañarán el relanzamiento de la línea Classics.

La colección 2026 apela a lo retro

La línea Reebok Classics SS26 recupera modelos icónicos que marcaron época y los adapta al presente. Entre los pares destacados aparecen:

Siluetas protagonistas

Workout Plus

Freestyle Lo

Club C 85

Classic Leather

Todos se presentan en piel natural y en versiones unisex y femeninas, consolidando la mezcla entre herencia y modernidad que define la propuesta.

El lanzamiento oficial se ha realizado en febrero de 2026 y marca el inicio de una temporada en la que se esperan nuevas combinaciones y reinterpretaciones de estos diseños.

La silueta favorita de la icónica Lady Di

La campaña también tiene guiños en la historia de la marca. El concepto visual retoma la influencia de figuras que marcaron el estilo deportivo, como la princesa Diana, cuya estética relajada con tenis y ropa deportiva volvió icónica la combinación casual/atlética.

En este contexto, Karol G funciona como puente entre épocas, reinterpretando esa vibra con un lenguaje contemporáneo que conecta con el street style actual.

Más que moda, una estrategia

La elección de la artista responde a un movimiento de posicionamiento global. La marca busca reforzar su relevancia dentro del estilo de vida urbano y ampliar su alcance en mercados clave mediante colaboraciones creativas y futuras colecciones codiseñadas.

Además, el impacto de la campaña integra música, cultura y moda para consolidar a los Classics como piezas atemporales dentro del closet de cualquiera.