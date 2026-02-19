Tráiler oficial de Toy Story 5: los juguetes vuelven al cine para salvar a Bonnie... de la tecnología

Tráiler Toy Story 5 La emblemática saga de los juguetes que cobran vida volverá a la pantalla grande con una moderna propuesta; Woody, Buzz y Jessie enfrentarán a una tablet por el bien de Bonnie.

Pixar liberó el primer tráiler oficial de Toy Story 5, donde Woody volverá a reunirse con sus amigos para enfrentarse al imperio de las tablets por el bienestar de su creativa dueña, Bonnie, la niña a quien Andy obsequió sus juguetes en una de las entregas predecesoras.

Los juguetes que encantaron a las infancias de los noventas, continúan dominando la industria del cine de animación y su nueva entrega demuestra su habilidad para adaptarse a las nuevas perspectivas en el mundo moderno, según lo visto en el adelanto liberado este jueves 19 de febrero.

¿Cuándo se estrenará Toy Story 5?

Después de una triste despedida, el comisario Woody volverá a reunirse con los icónicos personajes que han liderado esta historia desde la década de los noventa.

De acuerdo con el tráiler lanzado por Pixar este jueves, la reunión llegará a la pantalla grande el 18 de junio de 2026, en plena fiesta futbolística por la Copa del Mundo que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos durante el mes de junio de este año.

¿Qué muestra el tráiler de Toy Story 5?

Después de que el icónico grupo conformado por Buzz Lightyear, la vaquera Jessie, el Señor Cara de Papa y su Señora Cara de Papa, Slinky, Rex y Hamm, entre otros, tuvieran que despedirse del comisario Woody que los lideró toda una vida, su vida bajo el cuidado de Bonnie parece haber alcanzado un equilibrio de armonía e imaginación continua.

Sin embargo, cuando la madre de la pequeña le obsequia una tablet digital llamada ‘Lilypad’, Bonnie pierde el interés de jugar con sus preciados amigos, sustituyéndolos por la pantalla que parece ser la sensación en todos los niños del suburbio.

Times may change but friends are forever#ToyStory5 is only in theaters June 19 pic.twitter.com/WHleG8wSqu — Pixar (@Pixar) February 19, 2026

Jessie, preocupada de que el nuevo ‘juguete’ de Bonnie le impida crear lazos significativos de amistad, decide llamar a Woody para pedir su ayuda.

El comisario, quien siguió a su novia Betty en la entrega anterior, responde al pedido de auxilio de su amiga y regresa a la casa de Bonnie para ayudar a sus amigos a vencer a la tecnología que intenta apoderarse de Bonnie, afirmando que la niña necesita la compañía de un juguete “del mismo siglo” que ella.

La batalla de nuestros protagonistas creados en 1995 estará repleta de nuevas aventuras, personajes y obstáculos, mostrando incluso un ejército de Buzz Lightyears que se unirán a Jessie para enfrentar a las tablets enemigas.

La imaginación vs la tecnología: Woody y sus amigos se enfrentan a la era moderna

Según lo demuestra el trailer, la pérdida de interés de Bonnie en los juguetes no es completamente inmediata, sino que también está influenciada por la presión social de otras infancias, quienes aseguran que Lilypad es el juguete sensación; para encajar con nuevas amistades, Bonnie dejará detrás a sus leales amigos.

No obstante, fieles a su perseverante personalidad, Woody y el resto del equipo no se rendirá tan fácil, ya que emprenderán una batalla que detacará el mensaje central de esta historia: incluso si los tiempos cambian, los amigos son para siempre.

Juguetes vs Tablets Toy Story 5 mostrará la batalla de Woody y sus amigos contra el dominio de la tecnología moderna.

Esta propuesta en la actualidad moderna ha devuelto la atención del público a una historia que se creía finalizada, destacando la premisa que busca rescatar la imaginación propia de la niñez y el cambio que esta ha tenido ante la revolución tecnológica.

Con una tablet en mano, ¿qué tan necesarios son los juguetes...? La misión de Woody, Buzz y Jessie en esta próxima entrega será demostrar que la imaginación es todavía la mejor amiga de las infancias, e incluso, de la adultez.