Revelan la palomera de Street Fighter que también puedes usar como peluca: ¿Se podrá comprar en México?

Street Fighter palomera Street Fighter rebasó la creatividad vista hasta ahora en las populares palomeras de estreno tras anunciar el coleccionable inspirado en el cabello de Guile.

El auge de las adaptaciones de videojuegos a la pantalla grande continúa creciendo tras éxitos como Sonic o Mortal Kombat, potenciado incluso por la reciente revelación de Resident Evil tras su primera proyección a prensa y medios especializados, cuya buena respuesta le valió la mejor calificación del género en Rotten Tomatoes.

Por lo tanto, el escenario para el live action de Street Fighter luce mejor que nunca, una expectativa que aumenta día con día y que ha vuelto a estallar este jueves 17 de septiembre tras el anuncio de su palomera coleccionable: un original y creativo recipiente que puedes usar de peluca, ya que está inspirado en el icónico cabello de Guile.

¿La palomera de Street Fighter se venderá en México? Esto se sabe del coleccionable tipo peluca

Mediante la cuenta oficial de la adaptación al live action, Street Fighter anunció un coleccionable original y divertido que logrará transportar a cualquie espectador o espectadora a la piel de uno de sus personajes más emblemáticos: Guile, el serio piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Presentado por Cody Rhodes, actor que interpretará al militar, la palomera consiste en replicar el cabello de Guile, ¡pero no sólo eso! Ya que el anuncio demostró que podrás usar el coleccionable en tu cabeza, tal como una peluca.

Aerodynamic. Ergonomic. Delicious. The AMC Exclusive 🍿for #StreetFighterMovie in theaters Oct. 16! Tickets go on sale Monday!pic.twitter.com/v7OAuwWPtA — Street Fighter Movie (@Street_Fighter) September 17, 2026

A pesar de su actitud estoica y disciplinada, el personaje de Guile se caracteriza por su intensa lealtad y profundo deber patriótico para proteger su país. La motivación principal que mueve a este piloto en la franquicia original, es vengar la muerte de Charlie Nash, su compañero, amigo y mentor.

La palomera saldrá a la venta en Estados Unidos y, hasta el momento, se desconoce si llegará a los establecimientos de México. Las cadenas principales de cine en el país no han realizado un anuncio oficial, sin embargo, se recomienda a los fanáticos y fanáticas de la saga mantenerse al tanto de las actualizaciones, ya que han existido palomeras internacionales que logran su paso a México.

En caso de que esto suceda, internautas prevén un comunicado oficial por parte de Cinépolis o Cinemex un par de semanas antes del gran estreno.

Street Fighter 2026: ¿cuándo se estrenará en México y qué se sabe de la película?

Con un elenco dirigido por Noah Centineo como Ken Masters y Andrew Koji en el papel de Ryu, Street Fighter llegará a los cines de México el 15 de octubre de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos.

La adaptación estará ambientada en el año 1993 y seguirá el reencuentro de los peleadores protagonistas al ser reclutados por Chun-Li (Callina Liang), una misteriosa peleadora que los llevará al Torneo Mundial de Guerreros.

Kitao Sakurai es quien dirige esta nueva versión cinematográfica, escritor y director reconocido por trabajos como The Eric Andre Show (2012) y Bad Trip (2021), además de contar con experiencia en el rubro de las adaptaciones de videojuegos con la popular serie Twisted Metal para Peacock, donde dirigió cuatro episodios de la primera temporada.