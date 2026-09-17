Karol G Nominación de Karol G a mejor canción regional mexicana desata polémica en redes por presunta apropiación cultural (X: @KarolGWW)

Ante la más reciente publicación de los nominados a los Latin Grammy 2026, la cantante colombiana Karol G se colocó en el centro de la polémica tras recibir una nominación en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicano por su tema “Ese Hombre es Malo”.

La noticia generó un inmediato descontento entre varios usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que una artista de origen colombiano compita en un género tradicionalmente reservado para intérpretes mexicanos, desatando un debate sobre una supuesta apropiación cultural.

¿Por qué acusan a Karol G de apropiación cultural?

Las críticas en plataformas digitales se enfocan en que el género principal de Karol G es el urbano, por lo que diversos internautas señalan que no debería ocupar un espacio en el regional mexicano.

Entre los comentarios de molestia, muchos usuarios aseguraron que esa nominación le correspondía a artistas como Yuridia, catalogando la presencia de la colombiana como un acto de apropiación cultural, simplemente por haber sido nominada dentro de esta categoría.

¿Cómo respondió el público en Colombia ante las acusaciones?

Ante el descontento de los usuarios mexicanos, los usuarios colombianos salieron en defensa de la cantante a través de redes sociales.

En sus publicaciones, señalaron que diversos intérpretes del regional mexicano han utilizado e incluso lucrado con el folclor colombiano, usando infinidad de letras y melodías del vallenato en sus propias producciones.

Además, recalcaron que la categoría del Latin Grammy reconoce un estilo musical y no una nacionalidad. Como argumento principal, recordaron que en los años 2021, 2023 y 2024 el grupo mexicano Los Ángeles Azules estuvo nominado en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato sin que el público colombiano se quejara o criticara en su momento, dejando en claro que la audiencia mexicana no tendría por qué molestarse cuando la situación ocurre a la inversa.

“Ese Hombre es Malo”, el tema nominado de Karol G

“Ese Hombre es Malo” es la canción que le valió la candidatura a los Latin Grammy 2026 y forma parte de Tropicoqueta, su quinto álbum de estudio.

Este disco explora diversos ritmos tropicales como la bachata, el merengue y la cumbia, incorporando además matices de mariachi en la pieza nominada.

El tema fue compuesto por la propia Karol G junto a Andrés Jael Correa Ríos y Edgar Barrera. Este último, destacado compositor mexicano-estadounidense, encabeza la lista de nominaciones de este año con 10 menciones, compitiendo también en la terna de regional mexicano al lado de figuras como Grupo Frontera y Xavi.