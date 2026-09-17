Aleks Syntek responde a su polémica durante concierto del 15 del Grito de Independencia: “El tiempo me dará la razón”

"El tiempo me dará la razón" Aleks Syntek responde a su polémica durante concierto del 15 del Grito de Independencia (@syntekoficial)

Después del concierto gratuito de Aleks Syntek la noche del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, se volvieron virales distintos videos en los que el cantante arremete contra el público y distintos artistas como Bad Bunny, Danny Flow y la música que escuchan los jóvenes.

Ante las críticas y burlas que han surgido en redes sociales, Aleks Syntek ha respondido mediante una historia en su cuenta de Instagram, mandando un mensaje a sus fans.

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre su polémica?

Aunque no había estado inactivo en redes sociales, Aleks Syntek solo se había mantenido subiendo historias mediante su cuenta de Instagram con comentarios similares a los que dijo en su concierto el 15 de septiembre.

Sin embargo, en la mañana de este jueves subió una historia con un mensaje para sus fans, en el que les pidió que no se preocuparan y aseguró: “El tiempo me dará la razón”.

A su vez, mencionó en su mensaje que se trataba solo de un momento temporal, haciendo alusión a las críticas que despertó, y que la calma regresaría. Finalizó su mensaje con:

“Los amo

Por México

Por las familias y los abuelos

Basta” [sic]

¿Qué pasó en el concierto gratuito de Aleks Syntek el 15 de septiembre?

La noche del 15 de septiembre, la alcaldía Benito Juárez ofreció un concierto gratuito para celebrar el Grito de Independencia y uno de los participantes fue Aleks Syntek, el cual se volvió viral por discutir con el público y arremeter contra algunos artistas.

En dicho concierto realizó distintos señalamientos, especialmente contra los más jóvenes por escuchar reguetón o música que a su parecer degrada a las mujeres.

También regañó al público y a sus fans por no defenderlo en redes sociales, puesto que no es la primera vez que se enfrenta a una polémica por criticar el reguetón y otros géneros musicales.

Las reacciones en redes sociales ante la postura de Aleks Syntek

Los videos publicados del concierto del 15 de septiembre se han vuelto rápidamente virales por diversos motivos.

Algunos usuarios se han tomado con bastante humor el comportamiento del cantante o incluso han llegado a asegurar que podría encontrarse en un “brote psicótico”; sin embargo, estos últimos en su mayoría han sido en modo de burla.

Por otro lado, ha reabierto la conversación sobre el estigma que se tiene hacia ciertos géneros musicales.