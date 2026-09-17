México… ¿parte de la Unión Europea? Político austriaco pide que sea miembro asociado

Unión Europea Luego de la invitación que recibió Canadá a ser el primer miembro asociado, una nueva sugerencia en redes de incluir también a México.

En los años recientes, las disputas económicas, la globalización y los cambios en los tratados han generado múltiples cambios y rencillas en los diferentes bloques situación que ha afectado también a México con las negociaciones del T-MEC. Ahora, un político austriaco a sugerido la posibilidad en sus redes sociales de que nuestro país se integre a la Unión Europea.

Proponen a México para formar parte de la Unión Europea

Actualmente, México continúa negociando con los Estados Unidos y Canadá la renovación del T-MEC, el acuerdo comercial trilateral entre los países de América del Norte que busca consolidar la zona como la más fuerte a nivel económico del continente. Aunque han existido tensiones, especialmente por las expresiones y condiciones del presidente Donald Trump, recientemente señaló que están muy cerca de lograr un acuerdo exitoso para todas las partes.

Mientras tanto, la Unión Europea, misma donde han buscado unirse recientemente países como Gales, Irlanda del Norte y Escocia han buscado unirse, ha ofrecido a México y a Canadá la posibilidad de adherirse.

I want Mexico in EU now — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) September 17, 2026

Al menos así lo mencionó Gunther Fehlinger-Jahn, economista y político austriaco que actualmente preside el Comité Austriaco para la Adhesión de Ucrania, Kosovo, Bosnia y Austria a la OTAN. “Quiero a México en la Unión Europea ahora” escribió en sus redes sociales.

Una situación similar ocurrió también el día de ayer, miércoles 16 de septiembre, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ofreció al primer ministro canadiense, Mark Carney, convertirse en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea. La presidenta del Ejecutivo comunitario defendió que Europa y Canadá comparten “una misma forma de ver el mundo” y una creencia común en la democracia.