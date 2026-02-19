¿Willie Colón está hospitalizado? Lo que se sabe del cantante al momento De acuerdo con diferentes reportes, el “Rey del Trombón”, Willie Colón, estaría hospitalizado; conoce la información actualizada (Willie Colón y EFE)

De acuerdo con diferentes reportes, el “Rey del Trombón” Willie Colón habría sido hospitalizado de emergencia en Nueva York. Conoce lo que se sabe sobre su estado de salud.

Por otra parte, su colega Bobby Valentín ha pedido en sus redes sociales oraciones por la salud de “El Malo del Bronx”.

¿Qué se sabe sobre la salud de Willie Colón hoy?

Los rumores sobre el estado de salud de Willie Colón comenzaron después de que usuarios en redes sociales reportaran que el pasado miércoles 18 de febrero, el cantante puertorriqueño habría sido hospitalizado de emergencia.

De acuerdo con estos reportes, Willie Colón habría sido hospitalizado en el Lawrence Hospital en Nueva York, lugar donde vive actualmente, debido a posibles complicaciones respiratorias.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por los familiares de Willie Colón, ni por otras fuentes oficiales, por lo que aún se desconoce el estado de salud actual del cantante.

No obstante, el músico Bobby Valentín utilizó sus redes sociales para pedir oraciones para Willie Colón, esperando que se recupere pronto.

“Le pido a todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios.” Fue parte de lo publicado por Bobby Valentín. A pesar de este mensaje, el cantante no brindó mayor información sobre el estado de salud del cantante.

Asimismo, usuarios en redes sociales han señalado la falta de publicaciones de Willie Colón en sus cuentas oficiales, donde regularmente publica, aumentando los rumores sobre el estado de salud del músico puertorriqueño.

¿Quién es Willie Colón?

William Anthony Colón, conocido como Willie Colón, es un cantante, compositor, trombista y productor puertorriqueño reconocido como uno de los personajes más importantes de la música salsa.

Entre sus canciones más reconocidas, se encuentran “El gran varón”, “Pedro Navaja”, “Gitana”, “Oh Qué Será?”, “Talento de Televisión”, entre otras.