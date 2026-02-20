Pancito Merge llega a Nintendo Switch: ¿De qué trata y cuánto cuesta?

Pancito Merge El videojuego con temática de pan dulce mexicano ya se encuentra disponible en su versión digital de Nintendo Switch.

El pan de dulce tiene una tradiciones de muchos años en nuestro país, siendo una opción popular y accesible para disfrutar en cualquier momento del día. Ahora, esta pieza fundamental de la repostería nacional estará llegando también a los videojuegos gracias a Nintendo Switch con un nuevo a innovador título llamado “Pancito Merge”, un juego que se presenta como “una carta de amor” a estos postres que promete horas de diversión y aprendizaje sobre estos dulces manjares.

¿Qué es Pancito Merge y de qué se trata?

Pancito Merge es un juego de rompecabezas en el que los jugadores deben combinar piezas de pan dulce —como conchas, cuernitos y otras variedades— para formar panes de nivel superior y sumar puntos. El estilo de juego recuerda a los populares “puzzle merge” como Suika Game, con mecánicas sencillas pero adictivas: al unir dos panes iguales, estos se transforman en uno nuevo y más valioso.

Además, cada cierto número de movimientos aparece un cliente con un pedido específico de pan dulce que puedes entregar para liberar espacio y obtener puntos extra, añadiendo una capa estratégica al desarrollo de partidas.

Este enfoque combina simplicidad con ritmo rápido, ideal para sesiones cortas en la consola híbrida.

¿Quién creó el Pancito Merge para Nintendo Switch?

El juego fue desarrollado por Fáyer —un creador independiente mexicano también asociado con el equipo Sketchy Ceviche— quien tomó como base las ilustraciones y el cariño por la repostería tradicional del país para crear este homenaje interactivo al pan dulce.

Pancito Merge El videojuego retoma la tradición de la repostería nacional de pan dulce para hacer un juego diseñado para divertirse y aprender de los sabores tradicionales.

El proyecto nació primero como una idea inspirada en juegos de combinación, evolucionando con la ayuda de colaboraciones artísticas para convertirse en una experiencia completa disponible ahora en consolas.

¿Cuándo estará disponible Pancito Merge y cuánto costará?

Pancito Merge se estrenó el 19 de febrero de 2026 en la Nintendo eShop para Nintendo Switch y es compatible tanto con Nintendo Switch estándar como con Nintendo Switch 2.

El título también estuvo disponible anteriormente en Steam desde diciembre de 2025, acumulando reseñas mayoritariamente muy positivas de la comunidad, y cuenta con soporte para varios idiomas, incluyendo español latinoamericano.

Los jugadores interesados pueden adquirirlo directamente desde la Nintendo eShop de su consola. Según reportes de medios especializados, el precio oficial de lanzamiento es de aproximadamente 99 pesos mexicanos, con ofertas de lanzamiento que lo sitúan temporalmente alrededor de 79.20 pesos MXN como promoción por tiempo limitado.

Si prefieres jugar primero en PC, también está disponible en Steam por unos $7.99 USD con demostración gratuita para quienes deseen probar la mecánica antes de comprar.