He-Man se une a Krispy Kreme: ¿la docena inspirada en ‘Masters of the Universe’ llegará a México?

Krispy Kreme anuncia colección de Masters of the Universe Krispy Kreme anuncia nueva línea de productos inspirada en He-Man y los Amos del Universo, rumbo al estreno del icónico personaje animado en live-action.

Krispy Kreme ha convocado el legendario poder de Grayskull para transformar sus donas glaseadas en personajes icónicos de la franquicia animada que estrenará su versión live-action este año, Masters of the Universe (Amos del Universo), colaborando para atraer nuevas generaciones a una de las series más populares de la cultura retro.

La docena inspirada en la próxima gran producción en cine fue anunciada por la cadena internacional a través de sus redes sociales, descrita como “audaz e imperdible” al presentar sabores atrevidos y diseños que evocan la esencia de los protagonistas de la historia de fantasía heroica.

¿Cómo es la colección Masters of the Universe en Krispy Kreme?

Durante años, la cadena internacional de cafeterías y tiendas de donas se ha caracterizado por colaborar con grandes producciones para lanzar productos limitados inspirados en ellas, por ejemplo, Mario Bros, Harry Potter, DC Cómics, Wicked, entre otras.

Esta ocasión, es el turno de Masters of the Universe, película de acción-fantasía programada para estrenarse el 4 de junio de 2026 en la pantalla grande y cuya importancia radica en que traerá al live-action a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión animada ochentera, el príncipe Adam de Eternia que se transforma en He-Man, el hombre más poderoso del universo.

The power is officially YOURS⚡🍩



The #MastersOfTheUniverse collection is HERE, bringing bold, can’t-miss flavors to your dozen 💥



You get first pick… what are you taking 👇



Watch Masters of the Universe only in theaters June 5, get tickets now. pic.twitter.com/AakXceFa4b — Krispy Kreme (@krispykreme) May 26, 2026

La caja de una docena personalizada contendrá tres donas totalmente nuevas e inspiradas en los protagonistas de la película, cuyos sabores y diseño son los siguientes:

Donut He-Man Caramel Crunch : incluye una Dona de Glaseado Original bañada en glaseado de caramelo rojo con remolinos de crema de mantequilla y sabor a tarta de queso, cubierto con migas de galleta Graham y una pieza de He-Man .

: incluye una Dona de Glaseado Original bañada en glaseado de caramelo rojo con remolinos de crema de mantequilla y sabor a tarta de queso, cubierto con migas de galleta y una pieza de . Donut de doble chocolate de Skeletor : dona sin glasear, “deliciosamente pecaminoso” al tener relleno de crema pastelera de chocolate, bañado en glaseado de chocolate y migas de galleta de chocolate, coronado con una figura de Skeletor .

: dona sin glasear, “deliciosamente pecaminoso” al tener relleno de crema pastelera de chocolate, bañado en glaseado de chocolate y migas de galleta de chocolate, coronado con una figura de . Donut Cringer Claw Cookie Dough: Dona de Glaseado Original bañada y rociada con glaseado de masa de galleta.

“La unión del poder del universo y el poder de la docena crea una experiencia digna de Eternia", declaró Alison Holder, Directora de Marca y Producto de Krispy Kreme.

Colección de He-Man en Krispy Kreme: ¿llegará a las tiendas en México?

La colección Masters of the Universe de Krispy Kreme llegará a las sucursales de Estados Unidos a partir de este martes 26 de mayo, además de que estará disponible su venta en línea a través de la aplicaicón móvil de la cadena de donas y otras aplicaciones de servicio de comida.

Sin embargo, no se ha anunciado oficialmente si llegará a México, por lo que internautas recomiendan al público fanático mantenerse al tanto de las nuevas actualizaciones de la marca en sus canales oficiales de Latinoamérica.

De acuerdo con especulaciones en redes sociales, México podría ser uno de los países que obtenga la icónica colección, ya que He-Man y los Amos del Universo fue un proyecto que caló hondo en el público mexicano tras su estreno por Canal 5 en 1985 debido al imponente trabajo del doblaje que realizó Rubén Moya, cuyo aire de autoridad y poder inmortalizó al personaje a través de las generaciones.