Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 26 y 27 de mayo

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Chedraui y Walmart protagonizan otra jornada de promociones, ofertas y descuentos este 26 y 27 de mayo en su tradicional Martimiércoles y Martes de Frescura, respectivamente.

Los clientes tendrán varias opciones para ahorrar en la compra de los productos que ofrece cada tienda.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

El análisis de frutas deja ver una competencia más cerrada en algunos productos y diferencias amplias en otros. La piña gota miel se coloca en $24.50 por kilo en Chedraui y en $23.00 en su competencia directa, una ligera ventaja para la cadena estadounidense. El plátano Chiapas mantiene precios cercanos con $23.50 en Chedraui y $22.00 en Walmart.

El mango Ataulfo se ofrece en $34.00 por kilo en Martimiércoles frente a $35.00 del Martes de Frescura. En manzana roja, Walmart fija el precio en $39.00 por kilo, por debajo de los $44.90 de Chedraui. La diferencia aumenta en manzana verde con $39.00 en Walmart y $54.00 en Chedraui.

La toronja presenta uno de los contrastes más notorios con $19.90 por kilo en Chedraui frente a $30.00 en Walmart. La papaya registra $41.50 en Chedraui y $412.90 en Walmart, mientras la uva verde alcanza $93.50 en Chedraui y $99.00 en Walmart. El melón chino también favorece a Chedraui con $26.90 frente a $29.90.

El limón Colima se mantiene como uno de los productos con mayor diferencia de la semana. Chedraui lo coloca en $22.00 por kilo, menos de la mitad de los $45.00 que registra Walmart.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

En verduras, el tomate saladet muestra una diferencia importante con $46.00 por kilo en Martimiércoles y $55.00 en Martes de Frescura. El tomate verde mantiene la misma tendencia con $32.50 frente a $46.90.

La cebolla blanca se ubica en $22.00 por kilo en Chedraui y $26.00 en Walmart. La zanahoria presenta precios más cercanos con $19.90 y $18.00 respectivamente.

El pepino verde marca otra brecha amplia con $14.50 por kilo en Chedraui y $24.90 en Walmart. El chayote sin espinas se ofrece en $24.90 en Chedraui y $39.90 en la competencia.

La calabaza alcanza $29.90 por kilo en Chedraui frente a $36.90 en Walmart. La papa blanca registra $59.90 en Chedraui y $63.00 en Walmart. El aguacate hass mantiene prácticamente el mismo nivel con $56.90 y $57.00 respectivamente.

Recuerda que los precios pueden variar sin previo aviso en cualquiera de las dos cadenas de autoservicio.