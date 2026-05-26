Convocatorias al Mundial FIFA 2026: ¿Cuáles han sido las más creativas para anunciar la lista de 26 jugadores?

Convocatorias Mundial 2026 La lista oficial de jugadores para el Mundial FIFA 2026 fue anunciada en múltiples países, sin embargo, dominaron las innovadoras producciones audiovisuales que van desde a una sitcom hasta la participación de la realeza para presentar a sus 26 seleccionados.

La afición global avanza con mayor velocidad que nunca hacia la Copa del Mundo 2026, torneo que se inaugurará en menos de veinte días en la Ciudad de México, por lo que varias selecciones han oficializado su nómina definitiva para marchar a la competencia en Norteamérica.

Sin embargo, estos países han desistido de la tradicional conferencia y lanzaron innovadores comunicados audivisuales que destacan por su música, creatividad, e incluso, participaciones de la realeza o figuras emblemáticas de la industria cinematográfica para presentar a sus 26 jugadores seleccionados para el Mundial FIFA de este año.

Al ritmo ‘Come Together’ de The Beatles, Inglaterra anuncia su lista oficial para el Mundial 2026

Arrancando con una entrevista realizada a John Lennon —fundador y miembro del cuarteto de Liverpool que marcó la historia de la música— en el que se le preguntó si se consideraban “demasiado ingleses” y dio por respuesta “ingleses alegres”, la Selección de Inglaterra presentó a sus 26 seleccionados para la Copa del Mundo 2026.

El video marcha al ritmo de la canción ‘Come Together’, de The Beatles, para acompañar los nombres de jugadores que aparecen en las calles del barrio, pero no es todo, ya que el anuncio se transforma en un audiovisual animado inspirado en Yellow Submarine del mismo grupo y presenta más nombres con detalles psicodélicos antes de viajar a una cálida fiesta en un clásico ‘pub inglés’.

Entre anuncios callejeros, carteles de fanáticas, fotografías de una cabina retro y dibujos de colores vivaces, los veinteséis seleccionados se reúnen para representar a Inglaterra en el torneo más importante de futbol.

En una galaxia muy, muy lejana... ‘Obi-Wan’ presenta la lista definitiva de la selección escocesa

Iniciando con la frase “Nuestra Esocia. Siempre has sido un país fácil de amar”, Ewan McGregor —actor y director escocés, famoso por interpretar el personaje Obi-Wan en la popular franquicia Star Wars—, es la voz que presenta la belleza de Escocia, así como la pasión que el país tiene por el futbol.

“Futbol. Ahí es donde nuestros corazones laten más fuerte. En desconocidos que se convierten en hermanos y hermanas por 90 minutos”, relata la voz del actor, acompañando imágenes de los vastos paisajes de Escocia y la emoción que mueve a su gente cuando el futbol es el centro de la conversación.

El anuncio, emotivo e inmersivo, avanza lentamente hacia la lista definitiva de los 26 seleccionados que representarán al país tras 28 largos años sin disputar un mundial de futbol; su última participación había sido en Francia 1998.

Senegal apuesta por la IA, mientras que Francia recrea icónica intro de sitcom

Al clásico estilo de icónicas series de televisión como Good Times y ALF, el equipo de Francia es anunciado con un innovador proyecto que evoca los elementos principales de una intro sitcom, presentando a sus jugadores a través de situaciones cotidianas como el desayuno, el tránsito, las compras comerciales y las fiestas de barbacoa.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Sin embargo, estos tres países no han sido los únicos en ceder a la creatividad y el libre albedrío para anunciar a sus seleccionados, ya que incluso Curazao metió producción a su lista y presentó a la selección a través de un rítmico rap, obra de Jeon, famoso cantante local.

Por otra parte, países como España y Noruega tuvieron invitados de la realeza, pues mientras la selección noruega fue anunciada por el Rey Harald V acompañado de una recopilación audiovisual de los paisajes del país y la juventud futbolera, España también contó con su rey, Felipe VI de Borbón, para entregar la lista de los seleccionados a través de un comunicado en radio.

Uniéndose al grupo, Senegal optó por un video generado con Inteligencia Artificial en el anuncio de sus jugadores oficiales para la Copa del Mundo 2026, presentando una impresionante vista de los terrenos del país y acompañada con la narrativa de un comunicado de antaño, escrito a tinta en pergamino.

No obstante, también ha hecho presencia la sensibilidad en esta serie de anuncios innovadores, ya que Chequia presentó a sus seleccionados con imágenes de ellos en su infancia y palabras de familiares, lo que refuerza el camino que recorre la pasión futbolera desde la niñez hasta el día en el que se cumplen los sueños.

¿Cómo será el anuncio de los 26 seleccionados de México para el Mundial 2026?

Ante anuncios tan creativos y que se enfocan en capturar la esencia de cada país, internautas de México han comenzado a especular si la Selección Tricolor tendrá su propia presentación icónica en la edición de este Mundial 2026.

La Selección Mexicana🇲🇽 presentando su plantilla para el Mundial⚽️ pic.twitter.com/KU5k5zlk5c — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) May 22, 2026

Entre los comentarios, destacan aquellos que señalan la vasta cultura del país para crear un audiovisual a la altura de otras selecciones, pero los “memes” no se han hecho esperar tampoco, ya que algunos usuarios y usuarias de redes sociales han compartido propuestas que evocan clásicos momentos de comedia en el futbol mexicano.

Sin embargo, si el anuncio de los veintiséis seleccionados para representar a México en el Mundial estuviera en tus manos, ¿cómo lo harías...?