Resultados Melate, Revancha y Revanchita viernes 20 de febrero 2026: números ganadores del sorteo 4177

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4177 captó la atención de miles de participantes este viernes 20 de febrero de 2026. El interés se concentró en la expectativa generada por el monto millonario acumulado, generando gran expectativa por conocer los números ganadores y resultados.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4177?

Para esta edición del sorteo, el premio acumulado del Melate alcanzó los 525.3 millones de pesos, una cifra que impulsó la participación y consolidó el atractivo del juego.

El incremento del monto respondió a la falta de ganadores en concursos previos, lo que generó un efecto progresivo en el crecimiento del premio hasta convertirlo en uno de los más significativos del año.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4177

La transmisión del sorteo Melate 4177 se realizó mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes pudieron seguir en tiempo real la selección de las esferas y el proceso de validación de los resultados.

Tras concluir el evento, el registro completo quedó disponible para consulta pública. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita Resultados 20 de febrero

¿A qué hora es el sorteo Melate 4177?

El sorteo se efectúa a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México, respetando el calendario habitual.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate consiste en seleccionar entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el procedimiento se extraen seis cifras principales junto con una esfera adicional que define premios complementarios.

Cada boleto participa automáticamente en las modalidades Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio en una sola compra. Esta dinámica explica su popularidad entre los jugadores que buscan mayores oportunidades de éxito mediante distintas vías de participación.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4176?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el portal institucional de la Lotería Nacional, así como en establecimientos autorizados de venta.

El sistema digital ofrece un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para conocer de forma inmediata si existe algún premio. Esta herramienta resulta clave en sorteos con elevada participación, donde el volumen de combinaciones suele ser amplio.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha implica un pago adicional de 10 pesos, mientras que Revanchita requiere un monto extra de 5 pesos.

Al elegir las tres modalidades, la inversión total asciende a 30 pesos, una opción que muchos participantes consideran estratégica al incrementar las oportunidades de ganar dentro de un mismo sorteo.