Se revela cartel del Tecate Emblema 2026: estos son artistas que vendrán a la CDMX, boletos y precios

Tecate Emblema 2026 Cartel encabezado por Jonas Brothers y Gloria Trevi, además de una larga lista de artistas internacionales y nacionales. El evento se realizará el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Tecate Emblema, un festival que se celebra de forma anual en la Ciudad de México, se ha distinguido por reunir a grandes estrellas internacionales y talento local de diferentes géneros musicales, en especial del pop, en un ambiente festivo y colorido, una fórmula que se mantiene para su edición de este 2026 con una programación pensada para distintos públicos.

¿Qué días serán el Tecate Emblema este 2026?

En 2026 uno de los festivales más grande de la CDMX y del país, reveló su cartel oficial, donde la organización confirmó que el evento se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que año con año recibe a miles de asistentes.

¿Quiénes son los headliners de la nueva edición del Tecate Emblema?

Entre los nombres que encabezan el evento destacan Jonas Brothers y Gloria Trevi, dos artistas que por sí solos aseguran alta convocatoria, A ellos se suman Kenia OS y Louis Tomlinson, reforzando la apuesta por el pop internacional y latino.

Lineup amplio y con mezcla de géneros

Además de los headliners, el cartel incluye a Zara Larsson, Cazzu, NSQK, Mika, Lola Índigo, LP, Lost Frequencies, Orville Peck, RuPaul, Pedro Sampaio y Sech.

También forman parte del festival Santos Bravos, Alan Navarro, Alanis Yuki, Faz, Juliana, Joaquina, Rafa Pabón, Brusés, Hercules & Love Affair en formato live, Along, Emjay, Christian Chávez, Ivana, Juan Duque y Jotdog.

Fecha y hora de la prevente y venta general del Tecate Emblema 2026

Junto con el anuncio del cartel, también se dio a conocer los detalles para la compra de boletos. La preventa Banamex arrancará el 25 de febrero a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general se llevará a cabo el 26 de febrero. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster México.

Además, se recomendó al público mantenerse atento a futuras actualizaciones relacionadas con horarios por día y servicios adicionales dentro del festival.

Los precios estimaos por fases aún no han sido anunciados oficialmente, pero podemos darnos una de más o menos lo que costarán comparándolo con el del año pasado.

El boleto en fase 1 dependerán de que cual elijas, si decides comprar el general podría costar 2,895; el Confort Pass unos 4,891; Banamex Plus 6,522 y por ultimo los Aeroméxico Club Pass unos 18,600.

El Tecate Emblema vuelve a colocarse como uno de los festivales de pop más importantes del país. La edición de este año apostará por la nostalgia, los éxitos globales y los artistas que dominan las redes sociales, con dos jornadas que prometen conciertos multitudinarios y momentos virales durante el mes de mayo en la capital.