Jorge Campos convive con Ted Laso: ‘El Inmortal’ presumió en redes a su “nuevo coach”

Jorge Campos Jorge Campos conoce a su "nuevo coach" (CUARTOSCURO)

Jorge Campos conoce a su entrenador, o eso parece.

Este miércoles 3 de junio en Los Ángeles, Jorge Campos, mejor conocido como “El Inmortal”, posó con uno de sus míticos uniformes multicolores y fluorescentes junto a Jason Sudeikis.

Entre las risas del momento en que ambos iconos del mundo del espectáculo tuvieron hoy su encuentro por primera vez, crossovers que no sabíamos que necesitábamos.

Pues Jorge Campos bromeó acerca de tener un nuevo coach, con el actor Jason Sudeikis, quien curiosamente interpretó a un entrenador de futbol en la serie Ted Lasso, todo esto bajo el marco de una campaña de Visa México.

Con mi nuevo coach ⚽️ pic.twitter.com/g4hAAxlCen — Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) June 3, 2026

El legendario futbolista acapulqueño Jorge Campos

Si tuvieras que definir la palabra icono en el deporte de nuestro país, el nombre de Jorge Campos Navarrete saldría de inmediato.

Nacido en Acapulco, Guerrero, en 1966, Campos no solo es uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano, sino un fenómeno que rompió todos los moldes posibles dentro y fuera de la cancha.

El encuentro con el actor Jason Sudeikis

Hay que entender quién es el personaje que interpreta Jason Sudeikis. Ted Lasso es el protagonista de la serie homónima de Apple TV+.

Ted Lasso es un optimista entrenador de fútbol americano universitario de Kansas. De la nada, es contratado para mudarse a Inglaterra y dirigir al AFC Richmond, un equipo ficticio de la Premier League que es la primera división del fútbol británico.

¿Por qué encajan tan bien Jorge Campos y Ted Lasso?

El encuentro de ambos representa el lado más humano, alegre y menos rígido del fútbol.

Mientras que Campos revolucionó las canchas con su uniforme multicolor y su eterna sonrisa acapulqueña, el personaje de Sudeikis conquistó la televisión recordando que, más allá de los millones y la táctica, el deporte se trata de las personas, el trabajo en equipo y la diversión.

Básicamente, si Ted Lasso hubiera tenido a Jorge Campos en su equipo, el Richmond habría ganado en el equipo ficticio de la Premier League en la primera temporada.