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Conoce cuáles son las mejores ofertas y descuentos en el folleto de Julio Regalado para hoy 3 de junio y el jueves 4 de junio

Julio Regalado 2026: estas son las ofertas y descuentos para hoy 3 de junio y el jueves 4 de junio

Por Celeste Román Marañón
julio regalado 2026
Julio Regalado 2026: estas son las ofertas y descuentos para hoy 3 de junio y el jueves 4 de junio Conoce cuáles son las mejores ofertas y descuentos en el folleto de Julio Regalado para hoy 3 de junio y el jueves 4 de junio (Unsplash)

Continúan las ofertas de Julio Regalado y aquí te decimos cuáles serán los descuentos disponibles en el catálogo hoy, 3 de junio, y el jueves 4 de junio, para que puedas aprovecharlos todos.

Las promociones de Julio Regalado llegan a ser para las familias mexicanas una gran ayuda, pues con sus grandes descuentos, las personas pueden ahorrarse algunos pesos y a su vez adquirir más productos, lo que las beneficia en su economía.

Folleto Julio Regalado 2026: Las mejores ofertas de Soriana para este 3 y 4 de junio

Para este 3 y 4 de junio, el folleto de Julio Regalado de Soriana tiene una promoción de 3x2 en diferentes productos, entre los que se encuentran:

  • Detergentes, suavizantes y lavatrastes
  • Desodorantes, talcos, cremas corporales
  • Pañales y mundo del bebé
  • Cloros y desinfectantes
  • Helados y postres
  • Tintes, fijadores y modeladores
  • Limpiadores para el hogar Fabuloso
  • Gelatinas y flanes en polvo
  • Jugos y néctares Jumex de 960 ml y 1 L

Además del 3x2, el catálogo de Julio Regalado tiene la promoción del 4x2 en cosméticos y para que aproveches mejor estos descuentos, recuerda que puedes combinar diferentes productos de la misma categoría.

Productos gratis con puntos en Soriana

Además de las ofertas de 3x2 y 4x2, Soriana tiene otras promociones como los puntos para quienes cuentan con la tarjeta Soriana Ya! y para este 3 y 4 de junio, estos son los productos que podrás adquirir gratis con tus puntos:

De 40 a 120 puntos

  • Agua mineral y refrescos
  • Alimento para mascotas
  • Sopas instantáneas
  • Yogurts
  • Jabones en barra de limpieza

De 140 a 235 puntos

  • Productos enlatados
  • Productos de limpieza
  • Bebidas (refrescos, agua mineral, electrolitos)
  • Frijoles, harinas y chocolates
  • Productos de higiene personal
  • Papillas

De 250 a 300 puntos

  • Arroz, azúcar
  • Lácteos
  • Detergentes y suavizantes
  • Limpieza de la cocina y el hogar
  • Desodorantes
  • Jugos

De 320 a 390 puntos

  • Papel higiénico
  • Mayonesa
  • Galletas
  • Papas, botanas y frituras
  • Productos de higiene personal

¿Cuáles son los mejores cupones para obtener más descuentos en Soriana?

Por si fueran pocas las promociones y descuentos de Julio Regalado, Soriana también tiene disponibles algunos cupones de descuento y aquí te decimos cuáles son:

  • $100 de descuento en papel higiénico participantes en compras de $300 o más con el cupón PAPEL100MY26
  • 15% de descuento en agua Santa María 1 lt y 4 lt, comprando $200 o más con el cupón NESTLE15MY26
  • $500 de descuento en vinos y licores seleccionados en compras de $1,500 o más con el cupón VINOSYLICORES500JN26

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