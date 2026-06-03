Julio Regalado 2026: estas son las ofertas y descuentos para hoy 3 de junio y el jueves 4 de junio Conoce cuáles son las mejores ofertas y descuentos en el folleto de Julio Regalado para hoy 3 de junio y el jueves 4 de junio (Unsplash)

Continúan las ofertas de Julio Regalado y aquí te decimos cuáles serán los descuentos disponibles en el catálogo hoy, 3 de junio, y el jueves 4 de junio, para que puedas aprovecharlos todos.

Las promociones de Julio Regalado llegan a ser para las familias mexicanas una gran ayuda, pues con sus grandes descuentos, las personas pueden ahorrarse algunos pesos y a su vez adquirir más productos, lo que las beneficia en su economía.

Folleto Julio Regalado 2026: Las mejores ofertas de Soriana para este 3 y 4 de junio

Para este 3 y 4 de junio, el folleto de Julio Regalado de Soriana tiene una promoción de 3x2 en diferentes productos, entre los que se encuentran:

Detergentes, suavizantes y lavatrastes

Desodorantes, talcos, cremas corporales

Pañales y mundo del bebé

Cloros y desinfectantes

Helados y postres

Tintes, fijadores y modeladores

Limpiadores para el hogar Fabuloso

Gelatinas y flanes en polvo

Jugos y néctares Jumex de 960 ml y 1 L

Además del 3x2, el catálogo de Julio Regalado tiene la promoción del 4x2 en cosméticos y para que aproveches mejor estos descuentos, recuerda que puedes combinar diferentes productos de la misma categoría.

Productos gratis con puntos en Soriana

Además de las ofertas de 3x2 y 4x2, Soriana tiene otras promociones como los puntos para quienes cuentan con la tarjeta Soriana Ya! y para este 3 y 4 de junio, estos son los productos que podrás adquirir gratis con tus puntos:

De 40 a 120 puntos

Agua mineral y refrescos

Alimento para mascotas

Sopas instantáneas

Yogurts

Jabones en barra de limpieza

De 140 a 235 puntos

Productos enlatados

Productos de limpieza

Bebidas (refrescos, agua mineral, electrolitos)

Frijoles, harinas y chocolates

Productos de higiene personal

Papillas

De 250 a 300 puntos

Arroz, azúcar

Lácteos

Detergentes y suavizantes

Limpieza de la cocina y el hogar

Desodorantes

Jugos

De 320 a 390 puntos

Papel higiénico

Mayonesa

Galletas

Papas, botanas y frituras

Productos de higiene personal

¿Cuáles son los mejores cupones para obtener más descuentos en Soriana?

Por si fueran pocas las promociones y descuentos de Julio Regalado, Soriana también tiene disponibles algunos cupones de descuento y aquí te decimos cuáles son: