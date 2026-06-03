Julio Regalado 2026: estas son las ofertas y descuentos para hoy 3 de junio y el jueves 4 de junio

Continúan las ofertas de Julio Regalado y aquí te decimos cuáles serán los descuentos disponibles en el catálogo hoy, 3 de junio, y el jueves 4 de junio, para que puedas aprovecharlos todos.
Las promociones de Julio Regalado llegan a ser para las familias mexicanas una gran ayuda, pues con sus grandes descuentos, las personas pueden ahorrarse algunos pesos y a su vez adquirir más productos, lo que las beneficia en su economía.
Folleto Julio Regalado 2026: Las mejores ofertas de Soriana para este 3 y 4 de junio
Para este 3 y 4 de junio, el folleto de Julio Regalado de Soriana tiene una promoción de 3x2 en diferentes productos, entre los que se encuentran:
- Detergentes, suavizantes y lavatrastes
- Desodorantes, talcos, cremas corporales
- Pañales y mundo del bebé
- Cloros y desinfectantes
- Helados y postres
- Tintes, fijadores y modeladores
- Limpiadores para el hogar Fabuloso
- Gelatinas y flanes en polvo
- Jugos y néctares Jumex de 960 ml y 1 L
Además del 3x2, el catálogo de Julio Regalado tiene la promoción del 4x2 en cosméticos y para que aproveches mejor estos descuentos, recuerda que puedes combinar diferentes productos de la misma categoría.
Productos gratis con puntos en Soriana
Además de las ofertas de 3x2 y 4x2, Soriana tiene otras promociones como los puntos para quienes cuentan con la tarjeta Soriana Ya! y para este 3 y 4 de junio, estos son los productos que podrás adquirir gratis con tus puntos:
De 40 a 120 puntos
- Agua mineral y refrescos
- Alimento para mascotas
- Sopas instantáneas
- Yogurts
- Jabones en barra de limpieza
De 140 a 235 puntos
- Productos enlatados
- Productos de limpieza
- Bebidas (refrescos, agua mineral, electrolitos)
- Frijoles, harinas y chocolates
- Productos de higiene personal
- Papillas
De 250 a 300 puntos
- Arroz, azúcar
- Lácteos
- Detergentes y suavizantes
- Limpieza de la cocina y el hogar
- Desodorantes
- Jugos
De 320 a 390 puntos
- Papel higiénico
- Mayonesa
- Galletas
- Papas, botanas y frituras
- Productos de higiene personal
¿Cuáles son los mejores cupones para obtener más descuentos en Soriana?
Por si fueran pocas las promociones y descuentos de Julio Regalado, Soriana también tiene disponibles algunos cupones de descuento y aquí te decimos cuáles son:
- $100 de descuento en papel higiénico participantes en compras de $300 o más con el cupón PAPEL100MY26
- 15% de descuento en agua Santa María 1 lt y 4 lt, comprando $200 o más con el cupón NESTLE15MY26
- $500 de descuento en vinos y licores seleccionados en compras de $1,500 o más con el cupón VINOSYLICORES500JN26