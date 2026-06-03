Palomera de Buzz Lightyear de Cinépolis tendrá todas estas novedades: ¿cuánto costará y cuándo saldrá Toy Story 5?

Toy Story 5 Esta nueva entrega incluye nuevos artículos, coleccionables; descubre cuáles son. (Sitio oficial de Pixar Animation Studios.)

Estamos a días de que se estrene en México la nueva película de Toy Story 5, una de las sagas más emblemáticas del cine animado, que ha acompañado a muchas generaciones desde su primera entrega.

Previo a su lanzamiento oficial, los fans del comisario Woody han generado revuelo en redes sociales por los nuevos productos que surgieron antes de su anuncio oficial por parte de la empresa de exhibición cinematográfica y el entretenimiento, Cinépolis.

En diversos videos difundidos en plataformas digitales, se observa a personal de la cadena mostrando los coleccionables más recientes, inspirados en esta nueva aventura.

Estos productos prometen convertirse en un gran atractivo para toda la familia. En esta ocasión, la empresa de Cinépolis apostó por palomeras con modelos más grandes y estéticos.

Conoce los diseños exclusivos coleccionables de la película de Toy Story 5

Una de las primeras versiones, y que ha llamado mucho la atención, está inspirada en el guardián espacial Buzz Lightyear. Este recipiente incluye un vaso adicional con la forma del jetpack del personaje que se coloca en uno de los costados.

El plus adicional de este artículo se revela al presionar un botón que despliega las alas del jetpack y enciende un conjunto de luces a lo largo de la mochila.

Otro de los modelos disponibles durante su estreno es el de la clásica pelota amarilla, con franja azul y estrella roja, que, acompañada de los personajes de Buzz, la vaquerita Jessie y un nuevo personaje, Lily Pad.

¿Cuánto costarán las palomeras de Cinépolis?

El coleccionable de jetpack de Buzz tendrá un costo aproximado de 550 pesos, mientras que la pelota podrá ser adquirida por 790 pesos. Ambos incluyen bebida y palomitas.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

El estreno de esta quinta entrega llegará a los cines mexicanos el próximo 18 de junio de 2026, con nuevos personajes y una historia que toca temas generacionales y el impacto de las tecnologías.