Lotería Nacional reprograma el Sorteo Zodiaco Especial 1735: nueva fecha y horario oficial

La Lotería Nacional reprogramó en Sorteo Zodiaco Especial 1735 Lotería Nacional

La expectativa estaba puesta este domingo en el Sorteo Especial 1735. Miles de personas en todo México ya tenían su cachito guardado en la cartera o pegado en el refrigerador, esperando que la fortuna tocara a su puerta. Sin embargo, el tradicional sorteo deberá esperar unos días más.

La Lotería Nacional informó oficialmente la reprogramación del Sorteo Zodiaco Especial 1735, que originalmente se celebraría este 22 de febrero de 2026.

La decisión, explicó la institución, responde a afectaciones a la movilidad en diversas entidades del país, lo que complica tanto la operación logística como la devolución de billetes y el apoyo a la fuerza de ventas. Por ello, el evento se aplazó para garantizar que vendedores, distribuidores y compradores puedan participar en condiciones normales.

¿Por qué se cambió la fecha?

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se tomó con base en el artículo 3 del Reglamento de Sorteos Tradicionales, que permite modificar fechas cuando existen circunstancias extraordinarias que afecten la operación.

En términos simples, si la gente no puede moverse, no puede venderse ni devolverse billetes correctamente, y eso impacta la transparencia y la participación del sorteo. La Lotería optó por priorizar la organización y la equidad antes que realizar el evento a medias.

¿Cuándo es la nueva fecha para el sorteo Zodiaco Especial 1735?

Siguiendo la comunicación del documento, la Lotería Nacional señaló que la nueva fecha para celebrar el sorteo Zodiaco Especial 1735 es el próximo miércoles 25 de febrero de 2026 en punto de las 20:00 horas a través de las redes sociales del organismo.

Aunque no es común que se cambie la fecha de un sorteo especial, la institución dejó claro que las condiciones logísticas y de movilidad deben ser óptimas para garantizar transparencia.

¿Mi boleto sigue siendo válido?

Sí. Todos los cachitos conservan su validez. Nada cambia para quienes ya compraron su cachito y el premio no se modifica. Solo cambia la fecha del sorteo.

Es decir, la oportunidad de ganar permanece intacta, solo se mueve unos días en el calendario.