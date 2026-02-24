¿Habrá Doble hoy No Circula este miércoles 25 de febrero?: Autos que descansan en CDMX y Edomex

Doble Hoy No Circula Este miércoles el programa Hoy No Circula se mantiene con normalidad (Crónica Digital)

La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene en buenas condiciones, por lo que se descarta la aplicación de restricciones extraordinarias como el Doble Hoy No Circula este 25 de febrero. A continuación, te contamos que autos no circulan en CDMX y Edomex.

Las autoridades ambientales confirmaron que no existe contingencia ambiental por ozono, lo que significa que la movilidad opera bajo el esquema regular en la Ciudad de México y el Estado de México.

La decisión responde a condiciones meteorológicas favorables que permitieron una mayor ventilación y dispersión de contaminantes en la atmósfera.

El monitoreo atmosférico permanece activo y las autoridades ambientales federales y locales mantienen la vigilancia sobre la evolución de la calidad del aire. También reconocieron el seguimiento ciudadano a las recomendaciones sanitarias y a las acciones orientadas a disminuir emisiones contaminantes.

¿Qué autos no circulan este miércoles 25 de febrero?

Tras el levantamiento de la contingencia ambiental quedan sin efecto las medidas adicionales asociadas al Doble Hoy No Circula. Sin embargo, el programa ordinario de restricción vehicular continúa aplicándose en la capital del país y en los municipios conurbados del Estado de México.

Con base en el calendario regular del programa, este miércoles deben suspender su circulación los vehículos con holograma 1 y 2 que cuenten con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4. Estas disposiciones forman parte del esquema permanente diseñado para mantener el control de emisiones contaminantes en la zona metropolitana.

La movilidad en el Valle de México mantendrá en las condiciones ordinarias previstas por el programa Hoy No Circula. En este contexto, los vehículos no contemplados dentro de la restricción regular, como aquellos con hologramas 0 y 00, pueden transitar con normalidad tanto en la capital del país como en la zona conurbada del Estado de México.