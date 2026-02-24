Lionel Messi arma su 11 ideal mexicano...con personajes de Chespirito y así quedó la alineación

Lionel Messi en Miro de Atrás En el podcast de Nahuel Guzmán, “La Pulga” de Argentina reveló que sigue los partidos de la Liga MX.

El podcast Miro de Atrás, dirigido por el arquero argentino Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias, se caracteriza por compartir historias de deportistas con un enfoque humano, íntimo y sin filtro; el último episodio de este programa tuvo a la leyenda Lionel Messi como invitado.

El episodio destacó por diversos elementos relacionados al deportista y su carrera en el fútbol, así como su legado, mas “La Pulga” también obsequió la sorpresa a sus fanáticos y fanáticas de México al revelar que sigue la Liga MX desde Estados Unidos, participando incluso en una dinámica en la que tuvo que seleccionar a su equipo ideal mexicano.

¿Dónde puedo ver el episodio Miro de Atrás con Lionel Messi como invitado?

El podcast fue lanzado entre 2023-2025, con el propósito de explorar las historias de vida de deportistas y, tras el éxito generado, evolucionó también a un proyecto de “Celebridad Humana”, al que han llegado invitados especiales de renombre, tal como André-Pierre Gignac y Juan Brunetta.

Este 2026, en su último episodio liberado, el invitado al programa fue nada más y nada menos que Lionel Messi, una de las leyendas vivas del fútbol.

Fiel a su personalidad extrovertida, el arquero de Tigres UANL, dirigió la conversación hacia temas más íntimos, abordando el tema familiar, la presión mediática y el legado que Messi pretende dejar tanto dentro como fuera de la cancha, una charla que se encuentra disponible en los canales oficiales del podcast.

En redes sociales, el episodio causó reacciones inmediatas que halagaron la profundidad de la conversación. Sin embargo, un elemento destacó para los aficionados y aficionadas de México, quienes descubieron que Lionel Messi es seguidor de la Liga MX y seleccionó once jugadores para su equipo ideal.

No obstante, estos jugadores son... personajes de Chespirito.

¿Cuál fue el 11 mexicano ideal de Lionel Messi en Miro de Atrás?

En el desarrollo del episodio, Messi admitió que ve “mucho fútbol mexicano”, especialmente desde su llegada a Estados Unidos debido a que es el fútbol más cercano, contrario a los horarios que “se complican” en Europa.

Ante esto, Nahuel Guzmán realizó una divertida dinámica en la que ofreció a Messi una serie de tarjetas con personajes de ‘El Chavo del Ocho’ y otros personajes de Chespirito, de forma que pudiera elegir entre ellos a sus jugadores ideales y la posición de cada uno.

Miro de Atrás Podcast Messi armó su equipo ideal con personajes emblemáticos de la televisión mexicana.

El resultado final del equipo ideal para Messi, quien contó también con el apoyo de Guzmán en el análisis de las posiciones y personalidades de cada personaje, quedó de la siguiente forma:

Director Técnico: Doctor Chapatín.

Doctor Chapatín. Arquero: Profesor Jirafales.

Profesor Jirafales. Centrales: Don Ramón, “porque te pega patada” , y el Señor Barriga.

Don Ramón, , y el Señor Barriga. Mediocampistas: El Chavo, Ñoño, Popis, Florinda y la Bruja del 71.

El Chavo, Ñoño, Popis, Florinda y la Bruja del 71. Delanteros: Chapulín Colorado, Quico, La Chilindrina.

“Está mejor este equipo que el que iba a hacer yo con los jugadores”, señaló Messi.