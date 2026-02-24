¿Quién es la influencer María Julissa y por qué la han relacionado falsamente con la muerte del Mencho?

María Julissa La creadora de contenido mexicana se ha deslindado públicamente de cualquier nexo con el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho sigue generando reacciones y debates. Luego de que el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, mencionara en su informe que sabían de la localización del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación debido a una pareja sentimental del capo, múltiples sitios comenzaron a especular y a lanzar acusaciones en contra de una creadora de contenido llamada María Julissa, quien se ha deslindado en sus redes sociales de estas acusaciones.

¿Quién es la influencer María Julissa?

María Julissa es una creadora de contenido e influencer mexicana conocida principalmente por su actividad en redes sociales compartiendo publicaciones de estilo de vida, moda y su afición por el béisbol. Originaria de Hermosillo, Sonora, ha consolidado su presencia digital con contenido relacionado con deportes, sobre todo béisbol profesional y colaboraciones con marcas, así como por su papel como personalidad del entorno deportivo en redes.

¿Por qué se le acusa a María Julissa de estar ligada a la muerte de El Mencho?

Múltiples páginas de redes sociales y algunos medios de información, comenzaron a circular la versión de que María Julissa era la pareja sentimental que habría ayudado a localizar a El Mencho hasta su cabaña de lujo de Tapalpa. Sin embargo, estos rumores fueron generados con base en información falsa.

Una de estas fue la supuesta narcomanta en Zapopan, pero se trata de una imagen alterada de un narco mensaje colocado. También, circularon varías imágenes editadas y falsas de la influencer con el líder del CJNG.

Lo hecho, hecho está. No me voy a disculpar ni a cargar culpas ajenas. Cada quien sabe lo que hizo. No estoy arrepentida y me da igual quién se ofenda, sigan ladrando. Les guste o no, lo hice. Este será mi único mensaje sobre el tema. — Maria Julissa (@mariajulissa130) February 24, 2026

Además de esto, alguien creo una cuenta falsa de María Julissa en X, la verificó y publicó un mensaje para dar a entender que ella habría sido la responsable de ayudar a las autoridades a encontrar a Nemesio Oseguera. Sin embargo, el perfil ‘fake’ ya está siendo denunciado y señalado como tal con notas de la comunidad.

Por otra parte, en su perfil de Instagram, María Julissa colocó un mensaje para desmentir cualquier asociación con el líder criminal así como la presunta implicación en el operativo. “La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes”.

Hasta el momento, las autoridades federales no han confirmado la información de quién era la pareja sentimental del Mencho a quien rastrearon para poder localizar al líder criminal en Tapalpa.