Resultados Lotería Nacional 25 de febrero 2026: números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1735

Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional Este miércoles 25 de febrero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional se celebra este miércoles 25 de febrero con alta expectativa por conseguir el premio mayor de esta edición. Miles de participantes que compraron su cachito se mantienen al pendiente del anunció de los números ganadores y resultados, pospuesto el pasado domingo.

Esta edición fue dedicada al Día Internacional de la Lengua Materna que, desde de la perspectiva de la enseñanza/aprendizaje de idiomas, es la primera lengua adquirida en el seno familiar.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Zodiaco Especial 1735?

La edición del Zodiaco Especial ofrece un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie. Este formato contempla la participación de 120,000 billetes numerados del 00000 al 9999 para cada uno de los doce signos zodiacales. La emisión se realiza en una sola serie y reparte un monto total de 43 millones 384 mil 300 pesos, distribuidos en 22,622 premios en efectivo.

El costo se mantuvo en un valor de 35 pesos y una serie completa alcanza los 700 pesos. La estructura se sostiene en una probabilidad atractiva, ya que uno de cada cinco billetes resulta premiado.

Quienes adquirieron una serie compitieron por el premio mayor íntegro, mientras que quienes optaron por un cachito tuvieron oportunidad de recibir hasta 550 mil pesos.

En total, se entregan 600 premios directos y se añaden 20,799 reintegros distribuidos conforme a la mecánica habitual del sorteo.

Transmisión en vivo: resultados del Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional

La ceremonia es transmitida desde el salón central de la Lotería Nacional mediante su canal oficial en YouTube.

La grabación permanece disponible para quienes desean revisar el desarrollo del sorteo, confirmar combinaciones específicas o recuperar la lectura completa realizada por los niños gritones.

¿A qué hora es el Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza a las 20:00 horas, horario habitual en las celebraciones dominicales de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional?

La confirmación de resultados se encuentra disponible mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional. Su portal digital ofrece un sistema de verificación inmediata en el que se ingresa el número adquirido para conocer el resultado de forma precisa.

También es posible acudir a los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país, donde el personal brinda apoyo directo para validar cada billete.